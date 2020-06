Дочь погибшего Пола Уокера поделилась снимком с детьми его друга Вина Дизеля: «Семья навсегда»

Мидоу Уокер с детьми Вина Дизеля

Кинофраншиза «Форсаж» (The Fast and the Furious) стала для ее актеров не только важным этапом в карьере, но и чем-то большим. И когда не стало одного из них, 40-летнего Пола Уокера, погибшего в автокатастрофе, его коллеги восприняли эту потерю очень остро. 52-летний Вин Дизель каждый год вспоминает вместе с поклонниками «Форсажа» о Поле и поддерживает его единственную дочь, 21-летнюю Мидоу. Сегодня она поделилась в инстаграме селфи с детьми Дизеля.

Вместе с моделью Паломой Хименес Вин растит троих детей, младшую из которых, пятилетнюю Полин, родители назвали в честь Пола Уокера.Семья навсегда, — подписала фото с детьми Дизеля Мидоу.

Мидоу Уокер с детьми Вина Дизеля

Пол Уокер и Вин Дизель

Девушка и сама нередко вспоминает об отце. Его гибель она очень тяжело переживала и пыталась наказать компанию Porsche, выпустившую автомобиль, в котором погиб Уокер. Через четыре года после аварии судебное разбирательство было завершено по взаимному согласию сторон.

Судя по регулярно появляющимся в сети снимкам Мидоу с семьей Вина Дизеля, дочь Пола Уокера действительно дружит с ними.

Мог бы сказать, что очень горжусь тем человеком, которым ты становишься, но правда в том, что я всегда гордился тобой. С днем рождения, Мидоу!.. Семья приготовила торт, который ждет твоего возвращения, так что поторопись. Люблю тебя, малышка. Дядя Вин,

— поздравил Дизель Мидоу с днем рождения в прошлом году.

Вин Дизель с детьми

Мидоу Уокер с дочерью Вина Дизеля

