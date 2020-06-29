Хлое Кардашьян отметила день рождения: поздравление от экс-бойфренда Тристана Томпсона и «драка» с сестрами

Хлое Кардашьян

В минувший уикенд Хлое Кардашьян принимала поздравления по случаю своего 36-летия и собрала на вечеринку почти всех членов своей большой семьи. В честь праздника дом Хлое украсили большими розовыми шарами и цветами, а его хозяйка выбрала сетчатое мини-платье, переливавшееся розовым, желтым и коричневым оттенками.

В честь дня рождения Хлое поменяла оттенок волос, сделав их на тон темнее. А ее фолловеры в соцсети отметили, что ей очень идет быть шатенкой.

Хлое Кардашьян

Для своей дочери Тру и племянников Хлое подготовила детские развлечения и угощения. Впрочем, ее сестры тоже веселились на праздника как дети — после в сеть попало видео, на котором Кендалл Дженнер, Хлое и Кортни Кардашьян не поделили туфлю и повалились на диван, отнимая ее друг у друга.

Роб и Хлое Кардашьян, Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян

Среди тех, кто поздравил Хлое в ее день, был и экс-бойфренд, 29-летний баскетболист Тристан Томпсон, отец ее единственной дочери Тру. Несмотря на скандальное расставание, бывшая пара поддерживает связь.Я достаточно мудр, чтобы понять: ты пришла в мою жизнь, чтобы я узнал, каким невероятным может быть человек. Благодаря тебе я учусь и взрослею, ценю это. Благодарю бога за знакомство с этой прекрасной и любящей женщиной и мамой… Ты заслуживаешь всего наилучшего в этом мире! Тру и я тебя любим,— написал Тристан в инстаграме.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочерью Тру

Кортни и Роб Кардашьян

Крис Дженнер

Kendall Jenner no aniversário da Khloe Kardashian.Kylie Jenner via Instagram Stories. pic.twitter.com/ZbnDN0yCK8

— Kendall Brasil (@kendallsjbrasil) June 28, 2020

По материалам: www.spletnik.ru