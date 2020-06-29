Королева Летиция и король Филипп VI посетили Севилью

Королева Летиция и король Филипп VI

Продолжается официальный тур испанских монархов по автономным сообществам страны — сегодня 52-летний король Филипп VI и 47-летняя королева Летиция встретились с жителями города Севилья.

Посетить центр Андалусии, как и другие испанские города, они решили с целью поддержки экономической и культурной деятельности своей страны после пандемии COVID-19. Напомним, Испания серьезно пострадала от вирусной волны, но справилась с ней и постепенно снимает ограничения, введенные ранее. Помня о них, королева Летиция и король Филипп VI во время прогулки по улицам Севильи с сопровождавшей их толпой на некоторое время надели защитные маски.

Королева Летиция и король Филипп VI

За летний образ супруги монарха в этот раз отвечал испанский дизайнер Адольфо Домингес — в платье его бренда она появилась на публике, дополнив его удобными босоножками на танкетке.

Дизайн платья, чья стоимость составляет примерно 150 долларов, напоминает, по замыслу его создателя, о следах цветного мела на старых досках.

По материалам: www.spletnik.ru