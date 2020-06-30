Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына в компании Тимати, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Яны Рудковской и других
Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Филипп Киркоров с детьми, Бедрос Киркоров
В минувший понедельник, 29 июня, у сына Филиппа Киркорова Мартина был день рождения — мальчику исполнилось восемь лет. И так как режим самоизоляции в Москве снят, поп-певец решил устроить в честь сына шумный праздник на свежем воздухе. На берегу реки поставили столы, а пространство вокруг них оформили в стиле «Звездных войн» (Star Wars). Ани Лорак, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Юлия Барановская, Тимати и другие звезды были приглашены на праздник вместе со своими детьми.
Ани Лорак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров
Юлия Барановская с сыном и Филипп Киркоров
В начале июня, к слову, поздравления принимал отец Филиппа Киркорова, певец Бедрос Киркоров, которому исполнилось 88 лет. О чем его сын напомнил своим фолловерам в инстаграме.У нас в доме бесконечное счастье! Мартин 8 лет + Алла-Виктория 8 лет = Бедрос 88 лет,— подписал фото с отцом и детьми Филипп.
Филипп Киркоров с отцом Бедросом и детьми
Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Филипп Киркоров с детьми, Бедрос Киркоров
Мартин принимал подарки в костюме Дарта Вейдера, в других персонажей из знаменитой киносаги были одеты аниматоры, развлекавшие детей на праздновании его дня рождения. В толпе гостей младшего возраста можно было заметить сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, дочь Тимати, дочь Ани Лорак, детей Анастасии Стоцкой, сына Сергея Лазарева…
Анастасия Стоцкая и Тимати
Филипп Киркоров, Симона Юнусова, Тимати и другие гости
Тимати пришел на праздник не только с дочерью Алисой – к ним присоединилась мама хип-хоп-исполнителя Симона Юнусова. Их подарок для Мартина вызвал восторг у Филиппа Киркорова: рэпер подарил его сыну мотоцикл.
Закончился праздник салютом над рекой в честь сына поп-звезды и чаепитием с огромным тортом, выполненном по мотивам «Звездных войн».
Мартин Киркоров с подарком от Тимати
Анастасия Стоцкая с детьми и сыном Филиппа Киркорова
Алла-Виктория Киркорова и Алиса Юнусова
Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и гостями
Фото из инстаграма Яны Рудковской
Бедрос Киркоров, Игорь Гуляев, Филипп Киркоров
Марюс Вайсберг
Праздничный торт
… и салют
Мартин и Алла-Виктория Киркоровы с гостями
По материалам: www.spletnik.ru