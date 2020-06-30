Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына в компании Тимати, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Яны Рудковской и других

Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Филипп Киркоров с детьми, Бедрос Киркоров

В минувший понедельник, 29 июня, у сына Филиппа Киркорова Мартина был день рождения — мальчику исполнилось восемь лет. И так как режим самоизоляции в Москве снят, поп-певец решил устроить в честь сына шумный праздник на свежем воздухе. На берегу реки поставили столы, а пространство вокруг них оформили в стиле «Звездных войн» (Star Wars). Ани Лорак, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Юлия Барановская, Тимати и другие звезды были приглашены на праздник вместе со своими детьми.

Ани Лорак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров

Юлия Барановская с сыном и Филипп Киркоров

В начале июня, к слову, поздравления принимал отец Филиппа Киркорова, певец Бедрос Киркоров, которому исполнилось 88 лет. О чем его сын напомнил своим фолловерам в инстаграме.У нас в доме бесконечное счастье! Мартин 8 лет + Алла-Виктория 8 лет = Бедрос 88 лет,— подписал фото с отцом и детьми Филипп.

Филипп Киркоров с отцом Бедросом и детьми

Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Филипп Киркоров с детьми, Бедрос Киркоров

Мартин принимал подарки в костюме Дарта Вейдера, в других персонажей из знаменитой киносаги были одеты аниматоры, развлекавшие детей на праздновании его дня рождения. В толпе гостей младшего возраста можно было заметить сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, дочь Тимати, дочь Ани Лорак, детей Анастасии Стоцкой, сына Сергея Лазарева…

Анастасия Стоцкая и Тимати

Филипп Киркоров, Симона Юнусова, Тимати и другие гости

Тимати пришел на праздник не только с дочерью Алисой – к ним присоединилась мама хип-хоп-исполнителя Симона Юнусова. Их подарок для Мартина вызвал восторг у Филиппа Киркорова: рэпер подарил его сыну мотоцикл.

Закончился праздник салютом над рекой в честь сына поп-звезды и чаепитием с огромным тортом, выполненном по мотивам «Звездных войн».

Мартин Киркоров с подарком от Тимати

Анастасия Стоцкая с детьми и сыном Филиппа Киркорова

Алла-Виктория Киркорова и Алиса Юнусова

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и гостями

Фото из инстаграма Яны Рудковской

Бедрос Киркоров, Игорь Гуляев, Филипп Киркоров

Марюс Вайсберг

Праздничный торт

… и салют

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы с гостями

По материалам: www.spletnik.ru