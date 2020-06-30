Павла Прилучного и его «новую девушку» Мирославу Карпович атакуют хейтеры: «Ты ему не пара!»

Павел Прилучный/Мирослава Карпович

Около недели назад в прессе появились слухи о том, что почти сразу же после официального развода с 31-летней Агатой Муцениеце 32-летний Павел Прилучный закрутил новый роман. Эти разговоры начались после того, как актера заметили в компании звезды сериала «Папины дочки», 34-летней Мирославой Карпович. Вместе они были замечены на одной из улиц столицы сразу после выхода из торгового центра. Очевидцы отметили, что Павел нес в руках не только пакеты с покупками, но и дамскую сумку своей спутницы.

Мирослава Карпович

После того, как снимки пары, сделанные в этот день, облетели интернет, многие подписчики сразу же сделали вывод, что Мирослава стала новой избранницей актера. Сами Карпович и Прилучный эти слухи о себе пока никак не прокомментировали. При этом поклонники Павла уже устроили настоящую хейтерскую атаку на страницу Мирославы в соцсетях. Они пишут злые комментарии, в которых оскорбляют актрису и даже шлют в ее адрес угрозы. Суть этих сообщений сводится к одному:Карпович лучше оставить Прилучного, потому что она ему не пара, иначе фанаты не дадут ей спокойной жизни.

Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце и сыном Тимофеем

В комментариях в профиле Мирославы, к счастью, нашлись и ее защитники. Они напомнили хейтерам, что за угрозы можно получить реальное уголовное наказание, а Карпович посоветовали не обращать внимания на гнев подписчиков и временно закрыть функцию комментариев под фото.

Известно, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович знакомы довольно давно — они долгое время были коллегами по спектаклю «Косметика врага». После появления их совместных снимков в прессе сразу же заговорили о том, что актер начал оказывать знаки внимания Мирославе, еще будучи в браке, а после официального развода наконец дал волю чувствам. Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Мирослава Карпович

Напомним, в середине июня брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного был официального расторгнут — актеры, прожившие в браке девять лет, мирно договорились о разделе имущества и воспитании двоих совместных детей. Вскоре после развода с женой на YouTube было опубликовано короткое интервью Павла для проекта «вМесте», в котором он призналтся, что совершенно не может быть один.

Я ненавижу одиночество. Не могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был. Я даже работать не могу в одиночестве. Мне нужно, чтобы кто-то разговаривал, была какая-то движуха. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я вот так решил эту проблему,

— признался Прилучный.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

По материалам: www.spletnik.ru