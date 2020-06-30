Редкий семейный кадр: Даша Жукова с дочкой и Ставрос Ниархос поздравили друга с днем рождения

Даша Жукова с дочкой Леей и Ставрос Ниархос

39-летняя Даша Жукова вместе с 35-летним мужем, Ставросом Ниархосом, поздравили своего друга — бывшего председателя отдела послевоенного и современного искусства Christie’s Лоика Гузера с днем рождения. Бизнесмен на днях отметил 40-летний юбилей. Именно он в своем инстаграме запостил новое редкое фото супругов.

На снимке счастливая пара позирует вместе с семилетней Леей — дочкой Жуковой от бывшего мужа Романа Абрамовича. На семейном фото потомственный аристократ Ставрос Ниархос трогательно держит жену за руку.

Спасибо Даше, Ставросу и Лее за милое и очень вкусное напоминание о том, как быстро летит время — подписал Гузер кадр.

Галеристка не часто показывает детей в социальных сетях, однако не так давно она сделала исключение. В середине июня музей «Гараж» отмечал день рождения. Никакой шумной вечеринки, по понятным причинам, устраивать не стали. Основательница центра современного искусства и ее дочка Лея отметили его дома — они вместе испекли торт.

Первым новостью поделился блогер ELEN555.

По материалам: www.spletnik.ru