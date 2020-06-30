Соцсети отреагировали мемами на обращение Владимира Путина и сравнили его с Волан-де-Мортом
Владимир Путин
Накануне дня голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Видеообращение политика транслировалось из Ржевского района Тверской области, где состоялось открытие мемориала советским солдатам. На его фоне и была записана речь президента. Ржевский солдат — это бронзовая скульптура высотой 25 метров, но кадр при записи был выстроен так, что Владимир Путин выглядел гораздо выше памятника. Пользователи твиттера отреагировали на запись с иронией и недоверием.
Владимир Путин
Некоторые из них обратили внимание на зеленоватое свечение вокруг президента и предположили, что съемка была сделана на фоне хромакея.
Обращение из гринскрина pic.twitter.com/F5xGrOr7Om
— Yaroslav Conway (@YaroslavConway) June 30, 2020
Несколько интернет-пользователей сравнили президента с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера».
наша страна, наша конституция, наше решение pic.twitter.com/uz28eWhFzn
— dk (@ksnchk) June 30, 2020
Возникли и параллели с аниме «Евангелион».
новая концовка Евангелиона странная pic.twitter.com/Vjw4lY2Amy
— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) June 30, 2020
Фантазии на заданную тему пошли еще дальше — вспомнился фильм «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) Ридли Скотта.
новая концовка Евангелиона странная pic.twitter.com/Vjw4lY2Amy
— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) June 30, 2020
Вспомнились и давно забытые «Телепузики».
Так лучше, я считаю… pic.twitter.com/46keIq4fhb
— Victoria GB (@vi4kagb) June 30, 2020
Один из пользователей твиттера призвал черпать вдохновение из «Рика и Морти» (Rick and Morty).
Свежее обращение к россиянам pic.twitter.com/W8CPyf0VRb
— Твой друг Сережа (@TramwayOdnerka) June 30, 2020
Не обошлось без намека на новости последних дней о самом голосовании.
Путин: Я проголосовал за поправки пять раз. И вам советую pic.twitter.com/j4x0sGak5u
— Матвеев Ян (@IanMatweew) June 30, 2020
По материалам: www.spletnik.ru