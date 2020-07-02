18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Дина Немцова и Дмитрий Матевосов
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина сообщила о помолвке со своим возлюбленным. В инстаграме девушка уже показала помолвочное кольцо с бриллиантом на том самом пальце.
Принимаю поздравления!
— коротко подписала фото Дина.
В комментариях Дину уже поздравили Устинья Малинина, внучка Михаила Боярского Екатерина, Диана Манасир и другие. Жених Немцовой — 20-летний Дмитрий Матевосов, студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики. Сама Немцова планирует окончить Британскую высшую школу дизайна. Пара встречается около трех лет.
Дина через пару часов после объявления о помолвке опубликовала еще одно фото — на нем она позирует со своим женихом Дмитрием.
Всем спасибо за поздравления. Свадьба через год. Надеемся, что без масок,
— уточнила она.
Помолвку дочери прокомментировала и ее мама Екатерина Одинцова.
Вот и дочка выпархивает из гнезда,
— сказала она.
Напомним, помимо дочери, у Екатерины есть старший сын Антон, который живет с женой и маленьким сыном в США.
Дина Немцова с мамой
Дина Немцова с папой (архивное фото)
По материалам: www.spletnik.ru