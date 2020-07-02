18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова и Дмитрий Матевосов

18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина сообщила о помолвке со своим возлюбленным. В инстаграме девушка уже показала помолвочное кольцо с бриллиантом на том самом пальце.

Принимаю поздравления!

— коротко подписала фото Дина.

В комментариях Дину уже поздравили Устинья Малинина, внучка Михаила Боярского Екатерина, Диана Манасир и другие. Жених Немцовой — 20-летний Дмитрий Матевосов, студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики. Сама Немцова планирует окончить Британскую высшую школу дизайна. Пара встречается около трех лет.

Дина через пару часов после объявления о помолвке опубликовала еще одно фото — на нем она позирует со своим женихом Дмитрием.

Всем спасибо за поздравления. Свадьба через год. Надеемся, что без масок,

— уточнила она.

Помолвку дочери прокомментировала и ее мама Екатерина Одинцова.

Вот и дочка выпархивает из гнезда,

— сказала она.

Напомним, помимо дочери, у Екатерины есть старший сын Антон, который живет с женой и маленьким сыном в США.

Дина Немцова с мамой

Дина Немцова с папой (архивное фото)

По материалам: www.spletnik.ru