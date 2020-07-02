21-летняя дочь покойного Сергея Бодрова — младшего впервые вышла в свет

Юрий Колокольников и Ольга Бодрова

Дочь покойного актера и кинорежиссера Сергея Бодрова — младшего, 21-летняя Ольга, накануне дебютировала на большой сцене. Девушка стала ведущей церемонии закрытия Международного rинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», президентом которого является ее дедушка, кинорежиссер Сергей Бодров. Соведущим выпускницы актерского факультета ГИТИСА стал актер Юрий Колокольников.

Для дочери звезды фильмов «Брат» и «Брат 2» фестиваль стал первым опытом в качестве ведущей какой бы то ни было церемонии. Девушка призналась, что была счастлива, что ее дебют оказался именно таким, и рассказала, что почувствовала «невероятное единение городов, стран и континентов».

Юрий Колокольников и Ольга Бодрова

Из-за пандемии коронавируса в этом году кинофестиваль прошел в формате zoom-конференции. При этом ведущие вещали прямиком из Юрьевца — родины великого советского кинорежиссера Андрея Тарковского.

Смотрите церемонию закрытия «Зеркала» в 21.00. Хотя бы потому, что ее проведет Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова — младшего. Это будет ее первое появление на публике. Ольга Сергеевна уже в Юрьевце, и она очень похожа на отца,

— было сказано в анонсе церемонии закрытия «Зеркала».

Ольга Бодрова пошла по стопам отца и деда. В этом году она окончила актерский факультет ГИТИСа, где обучалась на курсе Леонида Хейфеца, а не так давно девушка дебютировала на больших экранах в фильме «Калашников».

Ольга Бодрова

Напомним, Сергей Бодров — младший погиб вместе со своей съемочной группой фильма «Связной» после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Долгие годы после этой трагедии вдова Бодрова-младшего, Светлана, хранила молчание и не общалась с журналистами. Исключение она сделала только в 2017 году — тогда она дала большое интервью изданию Colta.ru, в котором вспомнила о знакомстве с Сергеем. В браке со Светланой у Сергея также родился сын Александр — мальчик появился на свет всего за месяц до трагической гибели отца.

Сергей Бодров-младший

Ольга Бодрова

По материалам: www.spletnik.ru