Анджелина Джоли устроила шопинг с дочерью Вивьен после недавнего визита Брэда Питта в их дом

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

В том, что 45-летняя Анджелина Джоли отказалась от самоизоляции, можно было убедиться на этой неделе — папарацци сфотографировал ее после длительного перерыва. Актриса была замечена в районе Лос-Фелис, где расположен ее дом, вместе с дочерью Вивьен. А поводом для их вылазки стала необходимость сделать покупки для домашних питомцев — мать и дочь сходили в зоомагазин.

Выйдя из автомобиля обе надели защитные маски и перчатки (сняли их по возвращении к авто). Младшая дочь Джоли и 56-летнего Брэда Питта обожает прогулки с мамой и не упускает возможность побыть рядом с ней.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

Совсем скоро девочке и ее брату-близнецу Ноксу исполнится 12 лет. Их родители хоть и расстались, но готовятся к этому празднику, вероятно, вместе. На прошлой неделе папарацци сфотографировали Брэда Питта, когда он покидал дом своей бывшей жены. Актер, как известно, живет неподалеку и регулярно видится с детьми, но в своем доме. Увидев его на пороге особняка Джоли, у прессы появились предположения, что отношения бывших супругов после трудного развода улучшились, а разногласия остались в прошлом. Анджелина Джоли и Брэд Питт

По материалам: www.spletnik.ru