Кейт Бекинсейл ответила на критику в соцсети о том, что встречается с «парнями, которые годятся ей в сыновья»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кейт Бекинсейл ответила на критику в соцсети о том, что встречается с "парнями, которые годятся ей в сыновья"

Кейт Бекинсейл

46-летняя Кейт Бекинсейл продолжает отвечать на негативные замечания пользователей соцсетей о разнице в возрасте с нынешним бойфрендом, 22-летним музыкантом Гуди Грейсом. Он, напомним, на год старше ее единственной дочери Лили Мо Шин. На днях Кейт опубликовала у себя в инстаграме видео с котом, которому, как и себе, прикрепила стикеры в виде глаз. Комментарии к этому видео были самые разные, а среди них — и те, которые касались личной жизни Бекинсейл.

Один из фолловеров британской кинозвезды поинтересовался, «почему она встречаться с парнями, которые могли бы быть ее детьми».

Кейт Бекинсейл ответила на критику в соцсети о том, что встречается с "парнями, которые годятся ей в сыновья"Кейт БекинсейлВсе мои отношения были исключительно для того, чтобы раздражать вас,— ответила она.

До ее отношений с Гуди Грейсом пресса и соцсети обсуждали другие романы Кейт, в которых была 20-летняя разница в возрасте. После развода с 47-летним режиссером Леном Уайзманом (они расстались в 2015 году, а брак расторгли в 2019-м) актриса встречалась с 26-летним Питом Дэвидсоном, а до него — с 24-летним Мэттом Райфом.

Кейт Бекинсейл ответила на критику в соцсети о том, что встречается с "парнями, которые годятся ей в сыновья"Гуди Грейс

Кейт Бекинсейл ответила на критику в соцсети о том, что встречается с "парнями, которые годятся ей в сыновья"

 

Видео из инстаграма Кейт Бекинсейл

По материалам: www.spletnik.ru


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