Кристина Риччи подала на развод с мужем Джеймсом Хеердегеном и получила защитный ордер

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кристина Риччи подала на развод с мужем Джеймсом Хеердегеном и получила защитный ордер

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Сегодня утром 40-летняя актриса Кристина Риччи подала документы на развод с мужем, кинопродюсером Джеймсом Хеердегеном, — дело рассматривается в Верховном суде округа Лос-Анджелес.

В качестве причины для решения разойтись с супругом, в браке с которым она прожила почти семь лет, Риччи указала непримиримые разногласия. Уже известно, что кинозвезда будет добиваться единоличной юридической и физической опеки над их с Джеймсом сыном, пятилетним Фредди.

Кристина Риччи подала на развод с мужем Джеймсом Хеердегеном и получила защитный ордерКристина Риччи и Джеймс Хеердеген

По информации TMZ, супруги не подписывали брачный контракт, поэтому суд займется и урегулированием финансовых споров бывшей пары. Инсайдеры уже делятся подробностями начавшего бракоразводного процесса. И как стало известно прессе, на прошлой неделе между Кристиной и Джеймсом вспыхнула ссора. После нее Риччи получила защитный ордер: актриса утверждает, что муж во время ссоры плюнул на нее. После инцидента полиция не арестовала Хеердегена, но попросила его держаться подальше от Кристины.

Кристина Риччи подала на развод с мужем Джеймсом Хеердегеном и получила защитный ордер

Кристина Риччи подала на развод с мужем Джеймсом Хеердегеном и получила защитный ордер

По материалам: www.spletnik.ru


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