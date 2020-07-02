Максим Галкин показал видео с семейного пикника с Аллой Пугачевой, детьми и родными

Максим Галкин с сыном Гарри и дочкой Лизой

Вчера 44-летний Максим Галкин порадовал подписчиков очередным видеороликом из семейного архива с участием 71-летней супруги Аллы Пугачевой и шестилетних двойняшек Лизы и Гарри. Ролик был снят в день, когда жена с детьми, а также старший брат юмориста Дмитрий вместе с семьей решили сделать Галкину сюрприз. Дмитрий вместе с женой и детьми приехал в гости в загородный особняк Максима и Аллы в деревне Грязь, пока самого шоумена не было дома.

В ожидании хозяина дома компания развела костер и с нетерпением ждала его возвращения из командировки. Как раз в этот момент дочь юмориста Лиза начала вести видеорепортаж с места событий, а потом место оператора заняла сама Примадонна.

Возвращение. За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы. Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз,

— подписал ролик Максим.

Лиза Галкина Гарри Галкин

Дмитрий Галкин

Максим Галкин вернулся домой, когда уже смеркалось. Алла Пугачева вместе с детьми, братом юмориста Дмитрием и его семьей затаились на заднем дворе дома и встретили Максима песней:

К нам приехал, к нам приехал наш Максюша дорогой!Галкин был искренне рад сюрпризу, первым делом поцеловал супругу и детей, а потом принялся восхищаться костром, который семья разожгла в очаге на террасе их семейного замка.

Дмитрий Галкин и Алла Пугачева с детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

В комментариях подписчики отметили, что Максиму Галкину очень повезло с родней, которая так трепетно ждет его из командировки, и восхитились тем, что в их семье царит очень теплая и дружеская атмосфера. Многим поклонникам также понравились забавные закадровые комментарии дочери шоумена и Примадонны, и они попросили почаще давать Лизе камеру в руки.

Алла Пугачева

По материалам: www.spletnik.ru