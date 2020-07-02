Певица Даффи, пережившая сексуальное насилие, раскритиковала популярный эротический фильм «365 дней»

Даффи

Фильм польского режиссера Барбары Бяловас «365 дней» уже наделал много шума в сети — картина всего за два дня после своего появления на Netflix установила рекорд по просмотрам. Зрители сравнили фильм со знаменитой эротической драмой «50 оттенков серого» и отметили, что он даже превзошел голливудскую картину по количеству секс-сцен. Но, помимо восторженных отзывов киноманов, фильм получил и щедрую порцию критики — его обвинили в романтизации стокгольмского синдрома. Высказалась по этому поводу и 35-летняя певица Даффи, которая сама пережила сексуальное насилие: ее похитили и изнасиловали десять лет назад.

Даффи написала письмо генеральному директору Netflix Риду Хастингсу, в котором призвала стриминговый сервис «более ответственно» использовать свое влияние. Она объяснила, что отправила открытое письмо Хастингсу, так как хочет, чтобы все, кто посмотрел «365 дней», задумались о жестокой правде, которая лежит за кулисами того, что было показано в фильме.

Я не хочу выступать в такой позиции, чтобы писать вам, но пережитые страдания из-за насилия, которое вы представляете как «взрослую эротику», вынуждают меня сделать это. «365 дней» «огламуривают» жестокую реальность секс-торговли, изнасилования и похищений. Это не должно быть чьим-то представлением о развлечении, не должно так быть представлено или монетизироваться таким образом. Я призываю миллионы людей, которым понравился фильм, задуматься о реальности похищения и торговли людьми, насилия и сексуальной эксплуатации, а также о пережитом опыте, который является полной противоположностью этой глянцевой фантазии,

— написала она.

Певица призвала главу Netflix направить ресурсы компании на производство контента о глобальной проблеме похищения людей и сексуальной торговли, которую ООН называет «грубым нарушением прав человека».

Напомним, что по сценарию фильма приехавшую из Польши в отпуск в Италию девушку по имени Лаура похищает член сицилийской мафии Массимо, который становится одержим ею и держит ее в заключении. Он дает ей 365 дней на то, чтобы она влюбилась в него. Если этого не произойдет, он позволит ей вернуться на родину, где она была очень несчастна.

Анна Мария Сиклуцка и Мишель Морроне в фильме «365 дней»

В апреле Даффи написала эссе, в котором подробно рассказала о своем похищении. Она призналась, что ее накачали наркотиками в ее день рождения, после чего похитили и увезли за границу, а потом привезли домой, где насиловали и в течение четырех недель держали в плену в собственном доме. Имя насильника певица не назвала, а также не рассказала, как ей в итоге удалось освободиться.

Я не знаю, как у меня хватило сил терпеть все то, что случилось в те дни, я чувствовала присутствие чего-то, что помогло мне остаться в живых. Я полетела с ним обратно, я сохраняла спокойствие, насколько это было возможным. Когда вернулась домой, я пару часов сидела абсолютно без эмоций, как зомби. Я знала, что моя жизнь была в опасности, он намекал, что хочет убить меня,— делилась она.

По материалам: www.spletnik.ru