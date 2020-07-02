Влад Соколовский рассказал о разводе с Ритой Дакотой, своих ошибках и новой девушке

Влад Соколовский

Несколько часов назад на YouTube-канале Super было опубликован новый выпуск передачи «Алена, блин!», главным героем которого стал 28-летний Влад Соколовский. В беседе с ведущей Аленой Жигаловой певец впервые откровенно рассказал о своем разводе с 30-летней Ритой Дакотой, своем отношении к ее нынешнему бойфренду Федору Белогаю и о своей новой девушке — модели, певице и участнице кастинга в группу Serebro Ангелине Сурковой.

Влад признался, что расставание с Ритой, которое произошло из-за его многочисленных измен, далось ему очень непросто. Певец признался, что это был один из самых сложных периодов в его жизни, потому что тогда от него отвернулись практически все:

На момент развода я потерял все — прежде всего, семью, очень много близких людей, уважение, по сути себя потерял — меня выбило колоссально. Профессию на время тоже потерял, потому что лояльность улетела, мне все отказали. Но это было полезное время. Первое время я вообще слабо что понимал и осознавал. Я никогда не циклился на том, каково мне, больше переживал за другое. Меня одним махом накрыло суровое, очень жесткое осознание всего того, что произошло, и я очень долгое время занимался самобичеванием. Но я никому этого не показывал. У меня не было истерии, я не взрывался, не пытался показать, что мне хорошо.

Влад Соколовский

Влад рассказал, что не осуждает бывшую жену за излишне эмоциональную реакцию в первые месяцы после их разрыва. Соколовский также объяснил, почему сам в это время хранил молчание — он просто не хотел усугублять и без того сложную ситуацию:

Я хочу сказать в оправдание Риты — не с позиции того, что она делала что-то не так, а с позиции того, что на нее тогда тоже обрушилась волна. Она живой человек, она женщина, с которой произошла такая ситуация, и моя позиция изначально — она имеет право на эти эмоции. Я не считаю, что она должна была меня выгораживать. Это ее право, и нет в этом ничего такого страшного. А почему я не выходил: потому что не хотел продолжения конфликта. Я постарался, насколько смог, максимально все сгладить. Потом уже, после ситуации, старался не провоцировать. Я написал один пост, а все остальное я не считаю общественным достоянием, это наши личные моменты, которые знаем только мы.

Рита Дакота с дочерью Мией

Влад также признался, что жалеет об ошибках, которые совершал в отношениях с бывшей женой, но при этом считает, что эта ситуация многому его научила:

По большому счету, это был мой волшебный пендель, который я получил таким образом. Сложным. И мне очень жаль, что именно таким образом я его получил, а не додумался сам. По мнению Соколовского, причиной их расставания с Ритой Дакота стала его собственная неосознанность. По словам артиста, они с бывшей женой любили «прикрывать газеткой и идти дальше», не разбирать проблемы и не прорабатывать их. Сейчас же Соколовский убежден, что отношения — это, в первую очередь, работа двух партнеров, которые хотят, чтобы между ними была осознанная связь.

Соколовский также рассказал о своем отношении к новому бойфренду Риты Дакоты. Певец признался, что знал Федора еще до того, как они с Ритой начали встречаться, и заявил, что очень счастлив за свою экс-возлюбленную:

Я радуюсь, честно, искренне радуюсь. Я ее избранника знал еще до того, как они стали встречаться. Для меня только важно было знать, с кем будет находиться, контактировать мой ребенок. А я про Федю знаю только хорошее. И когда вижу, что Рита рада, что она цветет, что у нее есть творчество, что рядом с ней хороший человек и рядом с моим ребенком хороший человек, я рад, потому что я к Ритке супердушевно отношусь.

Влад Соколовский с родителями и дочерью Мией, Рита Дакота с возлюбленным Федором Белогаем

Поведал Соколовский и о своих новых отношениях с 21-летней финалисткой кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой. Влад рассказал, что они с Ангелиной встречаются уже больше 9 месяцев и вместе провели карантин. При этом певец заявил, что они с Сурковой уже расстались, потому что оба друг другу не подходили.

У нас очень странная была ситуация. Мы вообще несколько раз в течение этих отношений сходились и расходились, у нас были такие качели по ряду причин. И последний раз это было в конце марта, потом была самоизоляция, потом был диагноз (Влад Соколовский в середине мая переболел коронавирусом. — Прим. ред.). И в течение этого периода мы пришли к тому, что мы разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому последние две недели мы были в понимании того, что мы расходимся, но не могли сделать этого физически — ж*** к ж*** две недели,

— рассказал Соколовский.

Ангелина Суркова

Влад Соколовский

В своем инстаграме при этом Влад уже успел рассказать, что интервью с его участием было записано еще в середине июня, и за это время они с Ангелиной уже успели помириться. В доказательство он опубликовал ролик, в котором возлюбленная готовит ему сырники.

Утром посмотрели интервью, которое я давал в середине июня. Многое поменялось в лучшую сторону. Малыш, сырники были великолепны,

— написал под видео Влад.

По материалам: www.spletnik.ru