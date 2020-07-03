Бодипозитив, харассмент и поправки: группа «Ленинград» выпустила новый видеоклип на злобу дня

Виктория Кузьмина в клипе "Фотосессия"

Группа «Ленинград» преподнесла своим фанатам настоящий сюрприз. Сегодня ночью на YouTube-канале коллектива (так как в клипе содержится нецензурная лексика, делимся ссылкой на него. — Прим. ред.), который в прошлом году объявил о своем распаде, появился новый видеоклип на песню «Фотосессия». Об этом стало известно в том числе благодаря Наталье Давыдовой, которая снялась в клипе. О предстоящей премьере она написала в своем инстаграме.

За две недели до съемок клипа я решила, что список с мечтами пора бы и освежить. Старые сбылись, нужны новые ориентиры. Как говорится, мечты должны быть смелыми, иначе это не мечты, а планы на завтрашний день. И, не успели еще чернила просохнуть на бумаге с моими запросами, неожиданно поздним вечером во время кроватного просмотра ничего не обещающего фильма раздался звонок. Это позвонили из небесной канцелярии, чтобы сообщить, что мой запрос был услышан и меня ждет роль в клипе группы «Ленинград»! Я прыгала на кровати, носилась по дому, громко кричала от радости! Мое участие в клипе — это сбывшаяся большая мечта!

— поделилась эмоциями Давыдова.

В центре сюжета ролика — plus-size-модель, роль которой исполнила вокалистка группы Виктория Кузьмина. Она принимает участие в различных фотосессиях для модных журналов, а затем обрабатывает фотографии с помощью приложения, делая себя худой. При этом на экране появляются заголовки статей на злобу дня. «Прошлась» группа по голосованию по поправкам, знаменитым завтракам Яны Рудковской, харассменту, бодипозитиву и другим актуальным темам. Виктория Кузьмина в клипе «Фотосессия»

Режиссером клипа стал известный российский фотограф Даниил Величко.

Мнения поклонников группы разделились. В то время как одни оценили остроумную задумку авторов, другие отметили, что ни песня, ни клип их не впечатлили. Виктория Кузьмина и Наталья Давыдова в клипе «Фотосессия»

По материалам: www.spletnik.ru