Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выпустили официальные портреты в честь девятой годовщины свадьбы

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми

На днях 62-летний князь Монако Альбер II и 42-летняя княгиня Шарлен отметили девятую годовщину свадьбы и по случаю очередной семейной даты опубликовали свои новые портреты. На летних снимках, сделанных на фоне морского заката, вместе с ними появились их дети, пятилетние Жак и Габриэлла.

Фотографии стали первыми официальными снимками семьи после пандемии коронавируса, которую представители семейства Гримальди ощутили на себе. Весной стало известно, что тест на COVID-19, который сдал князь Альбер II, показал положительный результат. Князь благополучно перенес болезнь и вскоре вернулся к своей семье.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми

Князь Альбер II женился на бывшей пловчихе и школьной учительнице из ЮАР Шарлин Уиттсток 1 июля 2011 года, а на следующий день состоялось венчание супругов. Через три года на свет появились наследники престола (принц Монако Жак Оноре Ренье Гримальди — первый в очереди на трон Монако, а его сестра Габриэлла Тереза Мария Гримальди — вторая).

На этой неделе княжеский дом Монако выпустил еще один семейный портрет его главы. Снимок был сделан во дворце князя по случаю празднования Дня Святого Иоанна.

По материалам: www.spletnik.ru