Орландо Блум об их с Кэти Перри будущей дочери: «С нетерпением жду, когда смогу покормить ее из бутылочки»

Кэти Перри и Орландо Блум

43-летний Орландо Блум и его 35-летняя невеста 35-летняя Кэти Перри в скором времени станут родителями. На днях актер рассказал, что ждет не дождется, чтобы понянчить новорожденную малышку.

Я в предвкушении. Это волшебное время, когда на планету будто спускается ангел, вот так это для меня,

— сказал он в эфире шоу «Доброе утро, Америка» в четверг.

Блум также отметил, что «с нетерпением ждет тех самых поздних ночей», когда он будет вставать и кормить малышку из бутылочки.

Я не буду кормить грудью, но уверен, что найдутся бутылочки,

— пошутил Блум.

Я с нетерпением жду этого, потому что мне нравятся те тихие ночи, когда мир будто замирает и ребенок спит. Это то редкое спокойное время дома, только вы, семья и малыш. Мама кормит его грудью, а вы в этот момент понимаете, что помогаете маленькой жизни расти в этом мире,

— сказал он.

Орландо не новичок в семейной жизни и отцовстве, так как у него уже есть восьмилетний сын Флинн от бывшей супруги Миранды Керр.

Перри объявила в марте о том, что они и Орландо ждут своего первого общего ребенка. Тогда певица показала округлившийся живот в музыкальном видео на сингл Never Worn White. В апреле пара, помолвка которой состоялась в День святого Валентина в 2019 году, призналась, что у них будет девочка. Имя малышки счастливые будущие родители еще не выбрали, хотя у них есть парочка вариантов.

Нам еще предстоит определиться с ее именем. Я взгляну на нее и все сразу решу,

— объяснила Кэти.

Исполнительница хита Teenage Dream взволнована тем, что станет матерью. Она призналась, что очень эмоционально переживает беременность.

У меня был весь спектр эмоций. Я был поражена, я была счастлив, я была вне себя от радости, я была в депрессии. Все это я пережила,

— заключила Перри.

По материалам: www.spletnik.ru