Василий Рыбин посвятил песню своей девушке: «Эта великолепная девушка всегда в меня верила»

Василий Рыбин со своей девушкой Дарьей

21-летний сын солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий Рыбин, обративший на себя внимание прессы известной фамилией и внешним сходством с 40-летним американским актером Джейсоном Момоа, прокладывает собственный путь к славе. Василий поет в группе KODI, являясь ее фронтменом, и сегодня представил в сети новую песню «Ураган». В ней Рыбин поет о любви, а вдохновила его на создание композиции любимая девушка Дарья Алябьева.

Причиной написания этого трека стала моя любимая девочка @daria_al_. Эта великолепная девушка всегда и во всем меня поддерживала, говорила где и что не так, где что изменить или добавить, а главное — всегда в меня верила (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— рассказал историю создания песни Василий.

Василий Рыбин со своей девушкой Дарьей Алябьевой

Представляя новый трек своей группы, он отметил, что это первая за последний год песня KODI.

С Дарьей Василий познакомился в раннем детстве: они ходили в один детский сад. Из-за учебы в разных школах Рыбин и Алябьева не общались некоторое время, а в 14 лет встретились и решили быть вместе. Сейчас пара учится в одном институте — Рыбин осваивает профессию режиссера театральных представлений в Московском государственном институте культуры.

Василий Рыбин

Дарья Алябьева

Виктор Рыбин с дочерью Марией, Тимур Кизяков, Наталья Сенчукова, Василий Рыбин, Дарья Алябьева

По материалам: www.spletnik.ru