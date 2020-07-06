Александр Гудков и Сергей Бурунов снялись в клипе DJ Грува: фото со съемок и комментарии участников

Сергей Бурунов и DJ Грув

Истосковавшиеся за время самоизоляции по репортажам журналисты и фотографы сегодня получили возможность наблюдать за съемочным процессом клипа DJ Грува. В Soho Rooms прошли съемки его нового видео на трек «Сноб» с Александром Гудковым и Сергеем Буруновым в главных ролях.

Многочисленные запреты в связи с пандемией коронавируса заставили многих из нас по-новому взглянуть на привычные вещи, подумать об истинных ценностях и отбросить снобизм. Идея создания трека пришла мне спонтанно, это самоирония на злобу дня. Зачастую мы не замечаем за собой снобизм в повседневных ситуациях, и не видим свою излишнюю манерность, претенциозность, эгоизм и цинизм — как нам не нравится все вокруг, и как мы превращаемся в пресытившихся модников и снобов, которым все не то, — сказал DJ Грув.

Александр Гудков

Сергей Бурунов и DJ Грув

Режиссером клипа на его новый трек стал Олег Асадулин, собравших в музыкальном видео множество модных и претенциозных образов. По словам Сергея Бурунова, «они нездоровые там все: музыкальный вирус попал в людей». Журналисты спросили актера, замечает ли он за собой снобизм?Ну не без этого. Москва же все-таки. Но все в меру хорошо, даже снобизм,— ответил Бурунов.

На продвинутые вопросы прессы про «флоу и вайб» актер искренне удивлялся и просил говорить с ним по-русски.

Александр Гудков тоже открестился от модных словечек. На вопрос о том, что он может сказать о будущем, как трендсеттер, Гудков ответил: Я не трендсеттер, трендсеттер — это какой-то пес, порода какая-то. А так — ретро-футуризм, антиутопия.

Делясь впечатлениями от сегодняшней съемки, Гудков заявил, что «клип обо всем, и ни о чем».Вообще он о том, чем живет сейчас наше поколение. Сейчас не эпоха молчания, а эпоха активностей. Эпоха манифеста и активизма,— добавил Александр.

Очень удивил шоумена вопрос о том, что его больше всего обрадовало после трехмесячного карантина.Вы реально думаете, что мы сидели дома?! — ответил Гудков.

По материалам: www.spletnik.ru