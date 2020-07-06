«Когда детки?»: блогер Мария Белова сняла фильм о социальном давлении на бездетные пары

Мария Белова

30-летняя Мария Белова, в прошлом ведущая телеканала «Россия 24», а ныне популярный блогер с миллионом подписчиков в инстаграме и основатель женского клуба KakDela Club, сегодня представила на своем YouTube-канале документальный фильм на остросоциальную тему под названием «Когда детки? Жизнь с бесплодием». В полуторочасовом ролике супруга рэпера T-Killah и ее герои разбираются с давлением общества на пары без детей и пытаются понять, почему эта тема остается табуированной, несмотря на современные реалии.

При подготовке фильма Мария Белова пообщалась с акушером-гинекологом о причинах бесплодия и важности психологической помощи, а также с женщинами и парами, которые столкнулись с проблемами зачатия. Мария призналась, что решила поговорить со своей аудиторией на эту важную тему, после того как сама вышла замуж год назад и столкнулась с постоянной критикой и непрошеными советами по поводу будущих детей.

Мне пишут: «Пора»! Мне пишут: «Надо»! У меня появилось ощущение, что я какая-то неполноценная из-за того, что я замужем, а у меня нет детей. В этом фильме я хочу показать, что на самом деле происходит по ту сторону вопроса: «Когда же уже детки?»,

— говорит Маша в тизере к своему новому фильму.

Мария Белова с мужем Александром Тарасовым

Как основательница женского клуба KakDela Club, который помогает молодым девушкам самоопределяться и обретать уверенность в себе, Белова решила внести свой вклад в развитие счастливого поколения женщин.

В комментариях к анонсу документального фильма многие подписчики признались, что очень горды новой работой Беловой. Фолловеры поблагодарили Машу за освещение такой важной темы, которую обычно не принято поднимать в обществе.

Мария Белова

Примечательно, что ранее тему социального давления на бездетные пары в одном из своих прямых эфиров в инстаграме поднимала модель Мария Миногарова. Она рассказала, что из-за проблем со здоровьем в ближайшие несколько лет не сможет иметь детей, но при этом призналась, что деторождение никогда не было для нее приоритетом в жизни. При этом Миногарова добавила, что некорректные вопросы относительно будущих детей могут запросто задеть за живое многих других женщин.

Это еще ладно, когда спрашивают «а когда детки», есть же еще варианты «пипец, ей пора уже детей рожать, а она все поет, или она все танцует» или «пора бы уже перестать гулять и завести ребеночка» — в общем, как и мне иногда прилетает. Но прежде чем писать, может, подумать как-то с разных сторон об этом,

— высказалась Миногарова.

Мария Белова

Напомним, что первым мужем Марии Беловой стал ресторатор Илья Лихтенфельд. Их брак продлился два года, после чего пара подала на развод. После этого девушка начала встречаться с рэпером T-Killah. В 2017-м они начали вместе выходить в свет, а в 2018-м рэпер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. В июле 2019 года Мария Белова и Александр Тарасов (настоящее имя T-Killah. — Прим. ред.) сыграли свадьбу, на которую были приглашены только самые родные и близкие. Ни у Александра, ни у Марии нет детей от предыдущих отношений.

Мария Белова с мужем Александром Тарасовым

По материалам: www.spletnik.ru