Меган Маркл и принц Гарри провели новую видеовстречу и поговорили о расовой несправедливости

Принц Гарри Меган Маркл

Еще на прошлой неделе, 1 июля, Меган Маркл и принц Гарри, провели видеовстречу с молодыми лидерами их совместного фонда Queen’s Commonwealth Trust. Запись этого разговора появилась в сети только сегодня. Герцоги Сассекские вышли на связь из своей резиденции в Лос-Анджелесе.

Их разговор с другими участниками встречи длился около 20 минут — за это время они успели обсудить расовую дискриминацию и способы побороть эту несправедливость в современном обществе. Гарри отметил, что не стоит отрицать свое прошлое, но при этом необходимо исправлять ошибки предков и непременно двигаться вперед.

Принц Гарри и Меган Маркл с другими участниками встречи

У нас нет способа двигаться вперед, если мы не признаем свое прошлое. Многие люди прикладывают усилия, чтобы принять все, что было, и попытаться исправить эти ошибки. Еще многое предстоит сделать. Это будет нелегко, и в каких-то моментах даже дискомфортно, но это необходимо сделать, потому что так выиграют абсолютно все,— сказал Гарри.

Преодолев этот дискомфорт, мы наконец попадем туда, где растущая волна поднимет все лодки (отсылка к знаменитой фразе президента США Джона Кеннеди из его речи 1963 года — образному описанию того, как экономический рост окажется полезным для всех участников процесса. — Прим. ред.). Равенство не оставляет никого на заднем плане, оно ставит нас на одну ступень. Это фундаментальное право человека,— добавила Меган.

Принц Гарри также отметил, что важно восстанавливать расовую справедливость именно сейчас, потому что в данный период времени все изменения происходят куда быстрее, чем когда-либо.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя королевские обязанности в марте этого года, но при этом сохранили за собой покровительство в фонде Queen’s Commonwealth Trust и других благотворительных организациях. Герцоги также оказывают помощь и в частном порядке. Например, на прошлой неделе Меган Маркл лично связалась с 18-летней темнокожей еврейкой Алтеей Бернштейн, на которую напали четверо белых мужчин. В телефонном разговоре Маркл выразила ей свою поддержку и дала важные советы.

Принц Гарри и Меган Маркл

По материалам: www.spletnik.ru