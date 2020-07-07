Александр Чистяков высказался о музыкальном дебюте их с Натальей Ионовой дочери: «У Лиды был очень сложный год»

Александр Чистяков

Три дня назад в сети состоялась премьера клипа старшей дочери 34-летней певицы Глюк’oZы и 47-летнего бизнесмена и музыкального продюсера Александра Чистякова — 13-летняя Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Lidus, представила песню «Петарда». Это не первая ее музыкальная запись, но в предыдущих она прятала лицо и скрывала свое настоящее имя. Вслед за Натальей отец девочки прокомментировал музыкальный дебют дочери в сети.

Александр Чистяков рассказал у себя в инстаграме, что за последние полтора года Лида выпустила три песни. Мы с @glukozamusic решили не раскрывать ее личность какое-то время. Хотелось понять, понравится ли ее творчество аудитории и готова ли она будет заниматься музыкой серьезно. И вот мы решились показать нашу маленькую-большую артистку,— написал Чистяков.

Наталья Ионова с дочерьми

Он подтвердил сказанные ранее самой Лидой слова о проблемах в школе, конфликтах с окружением и кардинальных переменах.У Лиды был очень сложный год. Ее выгнали из школы, где она училась с детского сада. Выгнали за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо. Сказали нам об этом за неделю до начала учебного года. Ей было 12. К счастью, уже через месяц она оказалась в замечательной творческой школе Сергея Казарновского. Потом был мучительный поиск «точки опоры», новых друзей, протестов, бессонницы. «Петарда» была написана именно в этот период и тогда мы захотели сделать клип, который покажет, что творится в голове Лиды, да и любого подростка в ее возрасте. Какой шквал эмоций и информации им приходится перерабатывать. Как трудно соответствовать ожиданиям взрослых и сверстников. Как хочется иногда чувствовать себя маленьким ребенком и мечтать о будущем, как в сказке. Практически все образы мы рисовали со слов Лиды или по ее рисункам. Она очень остро чувствует жизнь и живет в своем потрясающем творческом мире. В добрый путь, родная!! — заключил он.

Лидия Чистякова

Александр Чистяков

В одном из недавних интервью Наталья Ионова сказала, что отец Лиды верит в ее талант и успех, а еще требует от дочери трудолюбия. В начале года Александр показал в соцсети картину, которую Лида нарисовала и подарила ему.

Ты не перестаешь меня удивлять полетом своей фантазии!

— подписал он то фото.

У Александра и Натальи, напомним, две дочери — помимо Лиды, пара воспитывает восьмилетнюю Веру. У Чистякова также есть сын Александр от первого брака.

Александр Чистяков и Наталья Ионова

Видео из инстаграма Александра Чистякова

По материалам: www.spletnik.ru