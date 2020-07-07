Ксения Собчак о своем задержании на пикете в поддержку Ивана Сафронова: «Надеюсь, двушечку не впаяют»

Ксения Собчак

Сегодня у здания ФСБ на Лубянке в Москве прошел пикет в поддержку советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, арестованного в тот же день сотрудниками ФСБ. Пикет его сторонников закончился тем, что полиция задержала более 20 человек, среди которых оказалась и Ксения Собчак.

Главный редактор «Сплетника» Елена Замятина связалась с ней по телефону, и Ксения подтвердила, что ее везут в ОВД вместе с другими участниками пикета.Надеюсь, двушечку не впаяют,— прокомментировала Собчак свое положение.

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Ксения Собчак

По материалам: www.spletnik.ru