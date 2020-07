После расставания с Карой Делевинь актриса Эшли Бенсон все больше времени проводит с рэпером G-Eazy

Эшли Бенсон и G-Eazy

Бывшая девушка Кары Делевинь, звезда сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон проводит время в компании рэпера G-Eazy. На днях папарацци вновь заметили парочку вместе: 30-летняя Эшли и 31-летний G-Eazy встретились в ресторане в Лос-Анджелесе. Актриса, которая недавно кардинально сменила имидж, была одета в черную толстовку, узкие черные джинсы и кеды Converse All-Stars.

Судя по всему, звезды сблизились во время совместной работы над новой песней под названием All The Things You’re Searching For. В композиции звучат слова «это лучший секс, который у меня когда-либо был». Фанаты решили, что песня посвящена новым отношениям знаменитостей.

G-Eazy подтвердил, что композиция станет частью его нового альбома Everything’s Strange Here. Когда он выйдет, пока неизвестно.

В мае актрису и исполнителя впервые заметили вместе. Они целовались и мило проводили время. Это было всего через месяц после того, как Бенсон рассталась с актрисой Карой Делевинь. Они встречались в течение двух лет. Судя по всему, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

По материалам: www.spletnik.ru