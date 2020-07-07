Редкий выход: королева Рания и ее дочь принцесса Иман посетили туристический центр в Иордании

Королева Рания с дочерью Иман

Вчера 49-летняя королева Иордании Рания нанесла один из своих первых после начала пандемии официальных визитов. Супруга короля Абдаллы II вместе со своей 23-летней дочерью принцессой Иман посетила туристический поселок Умм Кайс, расположенном в мухафазе (административно-территориальная единица ряда арабских государств. — Прим. ред.) Ирбид.

Королева Рания

Королева Рания с дочерью Иман

Фотографиями и видео с этой встречи королева Рания оперативно поделилась в своем инстаграме. Судя по кадрам, в поселок королева Рания вместе с дочерью приехала за рулем собственного автомобиля. Для появления на публике жена короля Иордании выбрала яркий летний образ: на ней была модная блуза цвета фуксии в белый горох от Off-White, белые кюлоты и теннисные кроссовки Adidas из лимитированной коллекции Фарелла Уильямса. Образ королевы дополняли солнцезащитные очки Chanel и один из самых актуальных «аксессуаров» 2020-го — защитная медицинская маска.

Во время своего визита королева Рания пообщалась с жителями района и узнала, какие усилия они прикладывают для развития туризма в регионе, и поучаствовала в мастер-классе по традиционному плетению корзин и вышивке на шарфах. Супруга короля Иордании также посетила розарий, в котором узнала о сельскохозяйственной деятельности поселка и декоративных деревьях и растениях, которые выращиваются в районе. В завершение своего визита Рания помогла местным жителям приготовить печенье.

Мне было очень приятно провести день вместе с Иман и жителями туристического поселка. Я даже не могу рассказать о них так, как они на самом деле того заслуживают,

— поделилась своими впечатлениями от поездки Рания в инстаграме.

Напомним, что не так давно после ослабления карантина к своим рабочим обязанностям вернулись и другие представители королевских семей. Так, в конце июня 52-летний король Испании Филипп VI и его 47-летняя супруга, королева Летиция, приехали с официальным визитом на Майорку. Основной целью этого тура была поддержка экономической, социальной и культурной деятельности регионов после вспышки коронавируса.

По материалам: www.spletnik.ru