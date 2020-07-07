Учительница русского языка уличила Ксению Собчак в безграмотности

Татьяна Гартман/Ксения Собчак

Учитель русского языка и блогер Татьяна Гартман продолжает бороться с безграмотностью в медиапространстве. Татьяна ведет видеоканал на YouTube, где разбирает ошибки в речи других видеоблогеров и публичных персон. В своем новом видео она решила поговорить об ошибках в речи Ксении Собчак, а в качестве примеров привела высказывания телеведущей и гостей ее шоу.

Первое место, конечно, «одеть-надеть». И Ксения, и ее гости несколько раз одевали то, что на самом деле надо было надевать,— начала свой разбор Гартман.

Татьяна указала на ошибки Ксении в склонении имен числительных и слова «сколько».Ударение должно падать на первый слог, а окончание должно быть «-их» — до скольких, — напомнила Гартман одно из правил.

Ксения Собчак

По ее наблюдениям, Собчак ошибочно ставит ударение на второй слог в слове «послушник» (ударным является первый слог) и в падежный формах слова «бутик» (в нем ударение всегда падает на второй слог). Разбирая ошибки Ксении, Татьяна отметила, что они нередко встречаются в речи и других людей.

Татьяна Гартман

По материалам: www.spletnik.ru