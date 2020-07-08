Джонни Депп дал показания против Эмбер Херд в суде по делу о клевете: «Я никогда не ударю женщину»

Эмбер Херд и Джонни Депп

Сегодня в Высоком суде Лондона начались слушания по делу о клевете, в которой 57-летний Джонни Депп обвиняет свою 34-летнюю бывшую жену Эмбер Херд. И он, и она лично присутствовали на заседании, открывшем миру подробности их брака. Напомним, актриса, подав документы на развод в мае 2016 года, обвинила Деппа в домашнем насилии — о правдивости ее заявлений, растиражированных СМИ, спор идет до сих пор. Актер также судится с таблоидом The Sun, публично назвавшем его в статье человеком, «избивающим жену».

Джонни Депп ответил на вопросы суда и адвокатов, подробно рассказав о романе и браке с Эмбер Херд, которую считает абьюзером в их союзе.

Эмбер Херд у здания суда

В одном из своих свидетельских показаний, данных в рамках дела о клевете против издателя The Sun, Депп вспомнил свое знакомство с Херд во время работы над фильмом «Ромовый дневник».

Тогда она была очень дружелюбна и стремилась рассказать мне о недавно пережитом разрыве со своим партнером. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы увидел предупреждающие знаки, но я не увидел их. Она (Эмбер Херд. – Прим.ред.) была красива и очень интересовалась мной и моей работой, как мне тогда казалось. И я купился на это. Позже понял, что у нее была цель — выйти за меня замуж, чтобы сделать карьеру и получить финансовую выгоду, и она знала, как это осуществить. Например, в то время она неоднократно говорила мне, что восхищается моими фильмами. Однако позже, когда отношения начались, призналась, что не видела ни одной из моих ролей. Она знала, чего хочет, и я был легкой мишенью. Теперь я убежден, что она вошла в мою жизнь, чтобы отнять у меня все, что можно, а потом уничтожить то, что осталось,— рассказал Депп о Херд.

Джонни Депп

Депп заявил суду, что у Эмбер нездоровая психика: она «расчетливая женщина-нарцисс, социопатка, страдающая пограничным расстройством личности». Актер заявил, что все это подтвердил психотерапевт, к которому он и Эмбер обратились.

Звезда кинофраншизы «Пираты Карибского моря», переставший сниматься в роли Капитана Джека Воробья после скандального развода с Херд, отверг в суде обвинения в своей склонности к деструктивному и насильственному поведению. Депп заявил, что у него никогда не было проблем с управлением гневом, а на вопрос адвоката, вызывала ли Ванесса Паради хоть раз полицию за 14 лет их семейной жизни, Джонни ответил, что не вызывала ни разу. Кстати, сама Паради даст показания в суде по видеосвязи, как и Вайнона Райдер — обе бывшие возлюбленные Деппа выступили в его защиту.

Джонни Депп и Эмбер Херд

В своих свидетельских показаниях Депп вспомнил множество эпизодов, демонстрирующих агрессивное поведение Эмбер. Он сказал, что она называла его «слабаком» и «бесхребетным» за то, что он «убегал» от драк с ней. К примеру, вспомнил об одном из перелетов, случившихся в начале 2015 года.

Она несколько раз ударила меня по лицу. Тогда я направился в другую часть самолета, чтобы уйти от нее, но она последовала за мной и снова ударила по лицу и голове. Я оттолкнул ее от себя и повалил на кровать. Затем схватил подушку и заперся в ванной, где проспал все время полета,— дал показания Депп в суде.

Актер откровенно рассказал о том, что с ранних лет попробовал многие наркотические средства и употреблял алкоголь, но отверг обвинения в избиении жены.Я никогда не ударю женщину, ни при каких обстоятельствах. Я нахожу, что это просто немыслимо,— сказал он.

В документах, представленных в суде, защита Деппа сообщила о неверности актрисы — ее роман с Илоном Маском, по версии адвокатов Джонни, начался вскоре после замужества. Адвокат Деппа утверждает, что у Херд в период брака с Деппом было как минимум две связи на стороне — с упомянутым основателем Tesla и актером Джеймсом Франко.

Но самым обескураживающим откровением Деппа стало признание в том, что он решил развестись с Херд после того, как обнаружил фекалии в их постели. В письменном заявлении суду актер рассказал, что Херд или, возможно, один из ее друзей сделал это, а она объяснила инцидент как «просто безобидную шутку».

Депп прокомментировал уже ранее упоминавшиеся в СМИ эпизоды своего брака с актрисой, когда она якобы швырнула в него бутылку, повредив ему палец, а также положила непотушенную сигарету на его щеку. Я не мог поверить, что мы дошли до такого,— сказал Депп.

По материалам: www.spletnik.ru