Иорданская принцесса Райя вышла замуж за внука писателя Роальда Даля

Принцесса Райя с мужем Нэдом Донованом и мамой Нур аль-Хусейн

34-летняя Райя бинт аль-Хусейн, сводная сестра короля Иордании Абдаллы II и принцессы Хайи, прошлым летом сбежавшей вместе с детьми из Дубая от своего 70-летнего супруга, шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума, вышла замуж за своего 26-летнего избранника, британского журналиста и внука писателя Роальда Даля, Нэда Донована.

Торжество прошло вчера в Англии, а присутствовали на нем только самые родные и близкие пары. В немногочисленном списке гостей были мама невесты и вдовствующая королева Иордании Нур аль-Хусейн, которая является четвертой и последней женой покойного Хусейна ибн Талала. Изначально пара хотела сыграть свадьбу в Иордании в апреле, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы.

Принцесса Райя и Нэд Донован

Этот план пришлось отложить из-за пандемии. Также для родственников моего мужа сейчас безопаснее оставаться в Соединенном Королевстве. Когда ситуация стабилизируется, мы обязательно отметим наш праздник еще раз уже в Иордании,

— написала принцесса Райя в своем твиттере.

О помолвке принцессы Райи и журналиста Нэда Донована стало известно еще в начале ноября прошлого года. Ради того, чтобы жениться на возлюбленной, внук писателя Роальда Даля перед свадьбой принял ислам и сменил имя, которое теперь звучит как Фарис Нэд Донован. Известно, что после свадьбы молодожены планируют жить в Иордании.

На данный момент дочь бывшего короля Иордании Хусейна заканчивает учебу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Ранее принцесса Райя окончила Эдинбургский университет в Шотландии со степенью магистра по японскому языку, а также Колумбийский университет в Нью-Йорке со степенью магистра по японской литературе. Ее избранник, бывший репортер The Times, до свадьбы работал в столице Индии Дели.

По материалам: www.spletnik.ru