Меган Маркл станет специальным гостем женского онлайн-саммита

Меган Маркл

На днях было анонсировано очередное публичное выступление 38-летней Меган Маркл. Уже на следующей неделе герцогиня станет специальным гостем саммита Girl Up — организации, которая борется за обеспечение равных прав для обездоленных девочек в таких развивающихся странах, как Эфиопия, Малави, Гватемала и Индия.

Меган Маркл

В этом году саммит пройдет с 13 по 15 июля и будет организован в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Судя по афише, размещенной в официальной группе организации, герцогиня Сассекская станет одним из основных спикеров мероприятия:

Послушайте нашего главного гостя — Меган Маркл, она выступит на нашем саммите лидеров 2020 года, который пройдет с 13 по 15 июля!

Наряду с Меган участие в саммите также примут бывшая первая леди США Мишель Обама и индийская актриса и фотомодель Приянка Чопра — афиши с ними также были накануне опубликованы в соцсетях Girl Up.

Мишель Обама Приянка Чопра

Неизвестно, получат ли спикеры мероприятия гонорар за свое выступление, — вполне вероятно, что они примут участие в саммите на добровольной основе. При этом эксперты отмечают, что Меган Маркл и принц Гарри могут значительно приумножить состояние на своих публичных выступлениях в будущем. По их прогнозам, супруги могут зарабатывать до 500 тысяч долларов каждый лишь за одно публичное появление. Этот гонорар в несколько раз больше, чем у большинства голливудских звезд.

Принц Гарри и Меган Маркл

По материалам: www.spletnik.ru