Николь Кидман поздравила дочь Сандэй Роуз с днем рождения и поделилась ее редкой фотографией

Николь Кидман с дочерью Сандэй Роуз

Дочери 53-летней Николь Кидман и 52-летнего Кита Урбана перешагнули тот возраст, когда родители чаще всего не показывают лица детей в соцсетях, но по-прежнему держатся подальше от камер. Родители 12-летней Сандэй Роуз и девятилетней Фэйт Маргарет оберегают их от внимания прессы и любопытных поклонников, так что фотографий девочек не так много. Минувшим днем у одной из них был день рождения, и по случаю этого Кидман поделилась в соцсети редким снимком Сандэй Роуз, но сделала это в привычной для себя манере.Объятия в день рождения для нашей дорогой Сандэй. С днем рождения, малышка,— написала Николь у себя в инстаграме, решив не показывать лицо дочери.

Николь Кидман с дочерью Сандэй Роуз

Снимок, демонстрирующий материнскую любовь Николь, был сделан в доме семьи в Нэшвилле. Помимо двух дочерей от мужа Кита Урбана, у голливудской звезды есть двое приемных детей, 27-летняя Изабелла и 25-летний Коннор. Их актриса усыновила в браке с Томом Крузом, но со старшими детьми, разделяющими увлечение отца саентологией, у Николь трудные отношения.

Во время недавнего интервью Кит Урбан рассказал, как его семья пережила пандемию коронавируса. По словам австралийского кантри-певца, они с женой и детьми много времени проводили на заднем дворе своего дома, занимались музыкой, играли в настольные игры.

Кит Урбан и Николь Кидман

По материалам: www.spletnik.ru