Джиган рассказал о своем диагнозе: «Я официально психбольной»

Джиган

34-летний рэпер Джиган и его 32-летняя жена Оксана Самойлова уже который месяц остаются одними из самых обсуждаемых героев в российской прессе. Сегодня артист подкинул поклонникам очередной повод для обсуждений. Артист уже во второй раз стал гостем YouTube-шоу «Что было дальше?» и в разговоре с Нурланом Сабуровым и другими комиками-ведущими затронул отнюдь не смешную тему своей наркозависимости, которая едва не привела к разрушению его семьи.

Джиган рассказал, что их проблемы в семье с Оксаной начались после его постоянных гулянок в Майами — так рэпер отмечал появление на свет долгожданного сына Давида. Артист признался, что довольно поздно узнал, что вечеринки, на которых он присутствовал, организовывали дилеры. На одной из таких вечеринок Джигану подсунули тяжелые наркотики, после чего рэпер впал в неадекватное состояние. В тот момент в сети появились скандальные снимки, на которых полностью обнаженного Джигана ведут под руки сотрудники полиции.

Джиган

Мне стало очень плохо, и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет… Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: «Что с вами?» А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: «Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер!»,

— вспомнил об этом инциденте Джиган.

Рэпер рассказал, что в таком состоянии его с трудом смогли доставить из Майами в Москву. Джигану пришлось пройти лечение в четырех разных клиниках, чтобы наконец вернуться к нормальной жизни. Артист рассказал, что на реабилитации ему каждый день ставили очищающие капельницы и уколы, благодаря чему он довольно быстро смог восстановиться. При этом рэпер уточнил, что до сих пор стоит на учете у специалистов:

Я официально психбольной, у меня есть карточка. Мне пока нельзя водить машину.

Джиган и Оксана Самойлова

При этом после возвращения из рехаба Джигану все же удалось спасти свою семью, несмотря на то что его супруга Оксана Самойлова уже успела подать на развод из-за выходок мужа и слухов о его многочисленных изменах. Вчера модель призналась, что дала их с Джиганом семье второй шанс, но уточнила, что сделала это исключительно ради их четверых детей.

Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась. Не я к этому привела, и вроде это не моя ответственность, но дети-то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— объяснила свое решение Самойлова.

Джиган с сыном Давидом

При этом Оксана уточнила, что так и не простила мужу ошибок, и не исключила, что в дальнейшем пожалеет о своем решении прекратить бракоразводный процесс. Пост многодетная мама символично опубликовала в День семьи, любви и верности, с сожалением отметив, что теперь этот праздник не имеет к их с Джиганом паре никакого отношения.

Джиган с детьми

По материалам: www.spletnik.ru