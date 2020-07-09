Настя Ивлеева поздравила мужа с днем рождения и ответила на критику стрельбы на праздновании годовщины брака

Элджей и Настя Ивлеева

В семье 29-летней Насти Ивлеевой один праздник сменяет другой: едва успели друзья и многочисленные фолловеры видеоблогера поздравить ее и 26-летнего рэпера Элджея с первой годовщиной свадьбы (год назад 4 июля пара расписалась), как пришло время поздравлять хип-хоп-исполнителя с днем рождения. И первое поздравление, в том числе в соцсети, он получил от жены.С днем рождения тебя, моя любовь! Мы выше всех земных забот, переживаний, осуждений, правил и того «как надо»! Мы — это отдельная Планета! Планета под названием — доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь больше… куда больше и ты еще раз****шь! Твоя бомбита (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написала Ивлеева у себя в инстаграме, опубликовав кадр с недавнего празднования первой годовщины брака.

Элджей и Настя Ивлеева

Опубликованные ранее в соцсети кадры с той вечеринки наделали много шума: Ивлееву обвинили в неадекватном поведении и показушности из-за того, что она решила пострелять из автомата на празднике и показать видео стрельбы в сети.

То пьяная в тачке разъезжает, то из автомата палит. Дальше что? В «Единую Россию» вступит?Моему знакомому так грудину прострелили на свадьбе, еле выжил.Это круто? Переселитесь на другую планету, пожалуйста. Клоуны,— появились комментарии к видео в соцсети.

Видео из инстаграма Насти Ивлеевой

Ивлеева прокомментировала негативные отклики, посоветовав фанатам не слушать окружающих.

Я заметила такую интересную закономерность: когда ты помогаешь людям, фондам, малоимущим, создаешь благотворительные проекты, делаешь максимум для того, чтобы быть полезной — всем плевать. Но зато когда ты стреляешь из охолощенного «калаша» в воздух на своей же свадьбе, у всех жопа горит, и все говорят, что ты зазнался. Люди, вы офигели! Ребят, мы все родились в этот мир свободными людьми и вольны делать то, что считаем нужным. Главное, чтобы вы были хорошими людьми, никого не убивали, не подстрекали, не били, а на какой тачке ездите, какие цацки носите и как себя позиционируете — уже никого не касается. Это ваше личное дело и ваша жизнь. Главное, чтобы сердце у вас было доброе. Всех люблю!— сказала Ивлеева.

Элджей

Видео из инстаграма Элджея

По материалам: www.spletnik.ru