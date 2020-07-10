Анастасия Шубская поздравила Александра Овечкина с третьей годовщиной свадьбы: «Важнее семьи нет ничего в жизни»

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

8 июля россияне отмечали День семьи, любви и верности — поздравляли любимых в кругу семьи. А у 34-летнего хоккеиста Александра Овечкина и его 26-летней жены Анастасии Шубской был двойной праздник: три года назад в этот самый день состоялась их свадьба. Супруга спортсмена поделилась в инстаграме архивными кадрами, вспомнив пышное торжество.Три года прошло с этого волшебного дня! За это время столько всего произошло! Самые тяжелые моменты… и самые счастливые! Спасибо, любимый, что всегда рядом! #дальшебольше И конечно, поздравляем всех с чудесным праздником — Днем семьи, любви и верности. Берегите и цените друг друга, ведь важнее семьи нет ничего в этой жизни,— написала Шубская.

Анастасия и Александр познакомились в марте 2015 года, а уже в сентябре объявили о помолвке. Вскоре влюбленные зарегистрировали брак — в августе 2016-го стали мужем и женой, но отметить это событие не смогли: из-за подготовки хоккеиста к Кубку мира были вынуждены отложить празднование свадьбы. Торжество с многочисленными гостями они устроили 8 июля 2017 года в Барвихе.

Сейчас Овечкин и Шубская живут в США, где Александр играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», и растят двоих сыновей: Сергея, которому скоро исполнится два года, и двухмесячного Илью.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыном Сергеем

… и с сыном Ильей

По материалам: www.spletnik.ru