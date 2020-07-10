Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс расстались после 10 лет брака

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс

33-летний Арми Хаммер и 37-летняя Элизабет Чэмберс объявили о расставании, опубликовав комментарий об этом в инстаграме. Два месяца назад они отпраздновали десятую годовщину свадьбы.Тринадцать лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, а потом и родителями. Все это слато для нас невероятным путешествием, но вместе мы решили перевернуть страницу и двигаться дальше. Когда приступим к следующей после брака главе, наши дети и родительские обязанности останутся приоритетом,— рассказали Хаммер и Чэмберс.

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс

По материалам: www.spletnik.ru