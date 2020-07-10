Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Олег Тиньков

52-летний предприниматель Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга, которая потребовалась ему в борьбе с лейкемией. Ранее он сообщал в инстаграме, что операцию ему будут делать в Великобритании. Судя по свежему посту бизнесмена в соцсети, она прошла вчера. Не хотел делать из своей странице «историю болезни» тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыщ, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать… Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— рассказал Тиньков, опубликовав фотографию из больничной палаты.

Олег Тиньков

Лейкемию у бизнесмена обнаружили в конце октября 2019 года. После трех курсов химиотерапии врачам удалось добиться ремиссии. Однако, как рассказывал сам предприниматель, часть раковых клеток осталась, поэтому он решился на пересадку костного мозга.

До операции Тиньков переболел коронавирусом. Рассказывая в одном из постов в соцсети о борьбе за здоровье, он упомянул свою семью, жену Рину и троих детей, без которых не смог бы пройти это испытание.

Олег Тиньков с семьей

По материалам: www.spletnik.ru