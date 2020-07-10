Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции

Культура
Игорь Кнышевский0
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Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции

Анна Нетребко с сыном

48-летняя оперная дива Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном от предыдущих отношений, 11-летним Тьяго, отправилась в отпуск в Турцию. Звезда наслаждается отдыхом в Бодруме. Анна перед завтраком плавает в бассейне, катается на водном мотоцикле, занимается парасейлингом и, конечно же, делится с поклонниками фотографиями в купальнике. Анна призналась, что не может отказаться от загара и отмечает его позитивное влияние на свою внешность.

Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции

Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции

Что бы там ни говорили о вреде солнца и старении кожи, скажу одно: моя кожа на солнце преображается и молодеет (вот уже почти 50 лет). Я использую масла для загара и легкую защиту наношу на нос и плечи. Никому ничего не советую — просто факт,

— добавила Нетребко.

Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в ТурцииПарасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в ТурцииПарасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции

В комментариях к посту поклонники пришли в восторг от живописных видов Бодрума и от того, как выглядит Нетребко. Певица рассказала, что похудела за время домашней самоизоляции. Она ест абсолютно все, но очень маленькими порциями. Таким образом ей удается не срываеться на сладкое или жареное. Кстати, ужинает Анна всегда только свежими овощами или нежирной рыбой.

Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции

Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции

Парасейлинг и гидроциклы: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном отдыхает в ТурцииЮсиф Эйвазов и сын Анны Нетребко Тьяго

 

 

По материалам: www.spletnik.ru


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