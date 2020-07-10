Спасатели допускают, что пропавшая без вести звезда сериала «Хор» Ная Ривера так и не будет найдена

Ная Ривера

В Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния, продолжаются поиски пропавшей без вести 33-летней звезды сериала «Хор» Наи Риверы, но спасатели уже не надеются найти ее живой. 8 июля она вместе с четырехлетним сыном Джози арендовала лодку и отправилась на водную прогулку по озеру Пиру. Спустя несколько часов мальчик был обнаружен в лодке один. Сержант Кевин Донохью из офиса шерифа округа Вентура ответил на вопросы журналистов о ходе поисковой операции.

Ная Ривера

По его словам, пропавшую актрису ищут около ста человек — основную часть работы сейчас выполняют ныряльщики. Сын Наи Риверы рассказал полиции, что его мама уплыла купаться и не вернулась.Все зависит от обстоятельств. Если она запуталась под водой, то ее тело может никогда не всплыть. Мы не знаем,— ответил Донохью на вопрос журналиста о том, найдут ли тело актрисы, если она действительно утонула.

Кевин Донохью

Участник поисковой операции подтвердил, что купание в озере разрешено.

Сильных подводных течений нет, но вода в некоторых местах может быть очень холодной… Видимость под водой ужасная, особенно в тех местах, где много растений под водой. В них можно запутаться, что усложняет поиски и делает работу дайверов небезопасной,— добавил он.

По материалам: www.spletnik.ru