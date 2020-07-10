Татьяна Голикова предложила возобновить международные полеты 15 июля

Кажется, вот-вот случится то, чего мы так ждали! До открытия границ осталось совсем немного. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на международное авиасообщение может начаться 15 июля. Она отметила, что последние две недели оперштаб обсуждает вопрос о возобновлении международного авиасообщения, которое было прекращено в марте.

Татьяна Голикова

Известно, что полеты будут возобновлять только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей. Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

Что касается въезжающих туристов, то будет введено тестирование на COVID-19. Для въезда в РФ иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за три дня до прибытия.

По материалам: www.spletnik.ru