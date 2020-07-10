В ожидании пятого ребенка: беременная Хилария Болдуин показала новое фото в нижнем белье

Хилария Болдуин

36-летняя супруга 62-летнего Алека Болдуина Хилария сейчас находится в радостном ожидании пятого ребенка. Фитнес-гуру почти каждый день фиксирует в инстаграме изменения в своем теле и рассказывает подписчикам, как держит себя в форме. Несколько часов назад она поделилась в своем микроблоге новым снимком, на котором позирует в нижнем белье и легкой тунике и демонстрирует заметно подросший живот.

Хилария Болдуин

В комментариях подписчики сразу же начали делать будущей маме комплименты и отмечать, что она потрясающе выглядит. Многие даже попробовали определить пол ребенка по форме ее округлившегося живота — большинство сошлись на том, что супруга актера ждет мальчика. Впрочем, эту информацию Хилария пока сохранила в тайне от фолловеров. Не ответила Болдуин и на вопрос, будут ли они с Алеком останавливаться на пятом ребенке.

Напомним, что перед тем, как забеременеть в этот раз, Хиларии пришлось пережить два выкидыша подряд в течение года. О потере малышей Болдуин откровенно рассказала на своей странице в инстаграме, чтобы женщины, оказавшиеся в похожей ситуации, не чувствовали себя одинокими и виноватыми в случившемся. При этом фитнес-гуру сразу же обозначила, что они с мужем продолжать попытки забеременеть, потому что всегда мечтали о большой семье.

Хилария и Алек Болдуины

Кстати, во время недавнего подкаста Хилария Болдуин ответила на обвинения подписчиков в том, что при воспитании своих четверых детей она прибегает к услугам няни. Она сочла подобные нападки несправедливыми и объяснила, почему:

Разговоры о няне — это так интересно. Люди будут вам писать: «Фи, так у нее есть няня». Но это не значит, что вы не заботитесь о своих собственных детях. Это значит, что я тоже работаю. Я работаю каждый божий день. И когда люди заставляют вас чувствовать себя плохо из-за этого, это ужасно несправедливо. Сейчас моим младшим детям два, три и четыре года, а у меня есть еще и семилетний ребенок. Это нормально — принимать помощь, и нет ничего постыдного в том, что вам ее оказывают другие люди.

Хилария также добавила, что ухаживать за четырьмя детьми ей очень сильно помогает муж. Например, Алек вовсе не прочь вымыть посуду после ужина или собрать игрушки в доме или на заднем дворе в конце дня.

Хилария Болдуин с детьми

По материалам: www.spletnik.ru