Звезда сериала «Хор» Ная Ривера объявлена погибшей

Ная Ривера

Спасательная часть поисковой операции, начавшаяся после исчезновения 33-летней звезды сериала «Хор» Наи Риверы, завершена. Сегодня власти штата Калифорния объявили, что актриса не найдена и предположительно погибла.

Вместе с четырехлетним сыном Ная Ривера арендовала лодку для водной прогулки по по озеру Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния. Когда истек срок трехчасовой аренды, персонал обнаружил лодку со спящим в ней ребенком в северной части водоема. Мамы рядом с ним не было.

На озере сразу началась поисково-спасательная операция. Не найдя актрису, спасатели приостановили поиски на ночь, а утром в четверг продолжили их, но Риверу им так и не удалось найти.

По материалам: www.spletnik.ru