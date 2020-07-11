Анджелина Джоли рассказала о своей приемной дочери Захаре: «Она необыкновенная африканская женщина»

Анджелина Джоли с Вивьен, Захарой и Шайло Джоли-Питт

Активизм интересует 45-летнюю Анджелину Джоли гораздо больше, чем новые роли в кино. После участия в онлайн-конференции с Мадлен Олбрайт и разговора о расширении прав женщин актриса дала онлайн-интервью угандийская активистке против изменения климата Ванессе Накате. Когда их разговор зашел о движении Black Lives Matter, Джоли рассказала о 15-летней приемной дочери Захаре.

В 2005 году Анджелина удочерила шестимесячную Захару в Эфиопии, куда приехала с гуманитарной миссией ООН. Через два года выяснилось, что девочка не является сиротой — родная мать ребенка обвинила Джоли и представителей власти в подлоге. Однако Захара осталась жить с актрисой.

Анджелина Джоли

В беседе с Ванессой Накате Анджелина призналась, что Захара сильно повлияла на ее жизнь, заставив иначе посмотреть на некоторые вещи. Моя дочь из Эфиопии, и я многому научилась у нее. Она частичка моей семьи, но еще и необыкновенная африканская женщина, крепко связанная со своей страной, с родным континентом… Это вызывает во мне благоговейный страх,— сказала актриса.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом

Она раскритиковала американские учебники истории за описание событий, участниками которых были темнокожие граждане страны. В недавнем интервью британскому Harper’s Bazaar Джоли осудила расизм в США. Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого человека в нашей стране, потому что учитывает цвет кожи, невыносима,— сказала Джоли.

По материалам: www.spletnik.ru