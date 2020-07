Юристы, модели, домохозяйки: кто они — любимые женщины российских футболистов

Катя Григорьева/Ангелина Ващенко

SPLETNIK.RU уже неоднократно рассказывал о женах известных российских футболистов, в том числе о любимых женщинах Игоря Акинфеева, Юрия Жиркова, Василия Березуцкого и многих других прославленных игроков. В этот раз мы решили пополнить список новыми именами и рассказать не только о законных супругах Артема Дзюбы, Павла Мамаева, Романа Зобнина и остальных, но и о верных спутницах жизни других футболистов, которые пока не успели обменяться со своими звездными избранницами клятвами любви и верности.

Алана Мамаева, 32 годаСкандально прославившийся полузащитник клуба «Ростов» и бывший игрок сборной России, 31-летний Павел Мамаев и Алана поженились в 2013 году. Для Аланы этот брак стал вторым — до этого она была замужем за Александром Липовым, чемпионом мира по кикбоксингу и основателем антинаркотического союза «Социальный лифт», направленного на реабилитацию зависимых детей и подростков. В браке с Липовым Алана родила сына Алекса.

Алана Мамаева

По национальности Алана — осетинка, но родилась в Калининграде. Девушка успела попробовать себя в модельном бизнесе и даже добилась успехов, однако после первого замужества и рождения сына ей пришлось оставить карьеру. По этому поводу Алана особо не переживала, ведь с самых юных лет девушка не любила тяжелый труд. По признанию жены футболиста, в детства у нее была одна заветная мечта — жить красиво и не прилагать к этому особых усилий. К слову, этой цели Алана действительно добилась спустя годы.

Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я говорила: «Мам, у меня будет прислуга, которая будет убираться». И мне фартит на это. Но я легко расстаюсь с деньгами. У меня есть уверенность, что все будет. Это называется яснознание. Хоть убей меня об стену, но я знаю, что с деньги у меня всегда будут. Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу никогда чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала никогда. Я его могла купить пятнадцать тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. Нахрена?.. — откровенно рассказывала Алана в интервью на YouTube-канале «Точки Nad И».

Через год после свадьбы с Павлом Мамаевом у них родилась дочь Алиса. Сына Аланы от первого брака футболист принял как родного и даже собирался дать ему свою фамилию, однако этому воспрепятствовал отец мальчика. Алексей Липовой даже заявлял о своем намерении подать в суд из-за того, что его насильственно лишили родительских прав. Чем закончился этот конфликт, неизвестно, но не так давно Алана заявила, что не поддерживает никаких отношений с бывшим мужем.

Алана Мамаева с мужем Павлом и детьми

С самого начала отношения Аланы и Павла напоминали настоящий океан страстей. Осенью 2018 года, когда Мамаев вместе с коллегой по сборной Александром Кокориным был задержан за драку в одном из столичных ресторанов, Алана рассказала об измене мужа с проституткой из Литвы. По словам Мамаевой, именно из-за нее футболисты в итоге и оказались в СИЗО. В одной из бесед Павел признался Алане, что испытывает искренние чувства к этой девушке, но при этом продолжает любить жену.Из-за нее и начались эти драки. Паша вызвал ее в Москву, она приехала, как она обычно это делает. Потом с утра села в машину к этому водителю, которого они избили. Вышла из автомобиля и что-то сказала Паше, спровоцировав его пьяного на драку. Понятное дело, что я люблю своего мужа, но я тоже не могу все время биться, как об стену, добиваясь примирения, — рассказала Алана в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Позже выяснилось, что это далеко не первая измена Павла. При этом Алана не бросила его в тяжелой ситуации и пыталась сделать все возможное, чтобы мужа как можно скорее выпустили на свободу. Мамаева не отрицала вины Павла в произошедшем: жена футболиста, напротив, считает, что время, проведенное под арестом и в тюрьме, пошло ему на пользу. По словам Аланы, муж стал совсем иначе смотреть на их отношения и жизнь в целом.

Павел и Алана Мамаевы

Перед выходом мужа на свободу Алана даже составила специальный список, состоящий из дел, которые Павлу необходимо сделать, чтобы загладить перед ней свою вину. Среди 30 пунктов было требование о ежемесячном проходе полиграфа, смене номера мобильного телефона и согласования с Аланой списка контактов. Мамаева также попросила Павла каждый день перед ней извиняться и брать ее с собой во все поездки. Есть такой пункт: он должен будет найти всех шлюх, приехать со мной к ним, плюнуть им в лицо и сказать, что они шлюхи и не стоят даже моего мизинца, — рассказала Мамаева об одном из пунктов в списке в интервью на YouTube-канале «Дневник хача».

В сентябре 2019 года Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули исправительную колонию общего режима, расположенную в городе Алексеевка Белгородской области. Суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении и сократил срок пребывания футболистов в колонии, засчитав время, которое спортсмены провели в СИЗО.

Алана не скрывала радости от выхода мужа на свободу и решила начать с ним новую жизнь. В одном из своих недавних интервью ростовскому порталу Donday Мамаева призналась, что после тюрьмы ее муж встал на путь исправления. По словам жены футболиста, Павел спокойно выслушал весь список ее претензий к нему и принял их к сведению:Павел изменился в лучшую сторону, это пошло на пользу нашей семье. Муж начал думать о себе, стал более выдержанным. Если бы все это не произошло, наш брак мог бы развалиться. А теперь он перестал даже матом ругаться.

Сама Алана чуть больше года назад стала блогером. Мамаева завела свой YouTube-канал под названием «Пластика», на котором рассказывает обо всех подводных камнях эстетической медицины. Эта тема хорошо знакома Мамаевой, ведь в своих интервью она неоднократно признавалась, что ложилась под нож пластического хирурга, и иронично сравнивала себя с Франкенштейном. На этом же канале появилось первое интервью Павла Мамаева после выхода на свободу — вопросы в нем футболисту задает сама Алана.

Катя Григорьева, 31 год Буквально на днях Катя Григорьева и 33-летний Антон Шунин, вратарь и капитан московского «Динамо», а также игрок сборной России, отметили два года со дня своей свадьбы. Предложение возлюбленной футболист сделал спустя два года после начала их романа, а свадьбу они сыграли в Москве.

При этом как для Кати, так и для Антона этот брак стал вторым. Шунин раньше был женат на девушке по имени Виктория — в 2012 году на свет появился их сын Артемий. Григорьева же была замужем за военнослужащим, но их брак продлился всего несколько месяцев.

Катя ГригорьеваФутболист сборной России и бывший ангел Victoria’s Secret познакомились благодаря интернету. Как-то Антон ждал своего вылета в аэропорту и решил ради интереса посмотреть по геотегу в инстаграме, кто сейчас также ожидает своего рейса, — так Шунин и наткнулся на страницу Кати в соцсетях и сразу решил действовать.Никогда бы не подумал, что благодаря Instagram встречу свою судьбу. Это случилось, когда я вместе с командой улетал из Шереметьево на одну из игр. Чтобы скоротать время, просматривал фотографии в микроблоге. И, решив для интереса проверить по геотегу, кто еще томится здесь в ожидании, внезапно набрел на страницу Кати. Я написал ей… Оказалось, в этот момент Катя садилась в самолет в Нью-Йорк, куда летела на показ Victoria’s Secret. Ответила она мне уже из Америки, — вспоминал Антон в беседе с HELLO!.

Катя Григорьева и Антон Шунин

На момент встречи с футболистом Катя уже была известной на весь мир топ-моделью. Григорьева родилась в городе Оленегорске в семье военного и с детства занималась танцами. После окончания школы девушка получила образование в Мурманском государственном техническом университете по специальности «маркетинг».

Еще в годы учебы в университете Григорьева начала посещать модельные кастинги — на них высокая и стройная блондинка просто не могла остаться незамеченной. Катя несколько раз участвовала в конкурсах красоты, но все время оставалась на вторых ролях. В 2012-м девушка вместе со своей сестрой Валентиной Григорьевой стала участницей шоу «Топ-модель по-русски». Катя получила звание вице-мисс конкурса, после чего ею заинтересовались на Западе.Через два года после этого Катя дебютировала на Неделе высокой моды в Нью-Йорке, после чего была приглашена в Париж и Милан, где участвовала в показах Elie Saab, Versace, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta и других люксовых брендов. Тогда же сайт models.com назвал Григорьеву одной из лучших моделей сезона. В 2015 и 2016 годах Катя была «ангелом» Victoria’s Secret (как раз по пути на один из показов бренда она и познакомилась с Антоном). В свое время Григорьева украшала обложки Vogue, Numеro и Allure.

В беседе с HELLO! Катя признавалась, что Антон сразу же после знакомства начал очень красиво за ней ухаживать и постоянно делал приятные сюрпризы. Шунин старался удивлять любимую, даже когда сам находился на сборах в другой стране.Помню, мы только начали встречаться, я была в Нью-Йорке по работе. Он узнал у моей сестры точный адрес и отправил цветы, что непросто сделать, находясь на разных континентах. Мне привезли огромный букет красных роз. 101 роза… тяжелый, не передать словами! В нем открытка From Spain with love… A («Из Испании с любовью… А»). Я до сих пор храню ее, как и все открытки, которые присылает Антон, — вспоминала Катя.

Антон и Катя стараются проводить друг с другом все свободное время и во всем друг друга поддерживать. Футболист отмечает, что возлюбленная очень похожа на его маму: она также прекрасно готовит и любит чистоту и порядок. Антон утверждает, что всегда мечтал о подобной семье, где дома его ждала бы любимая женщина, которая по совместительству была бы ему еще и лучшим другом.

2020 год стал для пары особенным. В конце мая у супругов родилась дочь, имя которой они пока не раскрывают. Об этом радостном событии Антон и Катя рассказали в инстаграме. Григорьева призналась, что испытывает целый спектр ранее незнакомых ей эмоций, и поблагодарила мужа за то, что он был рядом с ней на протяжении всей беременности.

Пока Катя с головой погружена в материнство и не думает о возвращении в профессию. В своем инстаграме девушка призналась, что потихоньку вливается в новый образ жизни и знакомится с новой для себя ролью матери, и в шутку назвала свое материнство «рабством».

Кристина Дзюба

Возлюбленную нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы, Кристину, в прессе называют одной из самых загадочных жен футболистов. Девушка не ведет соцсетей, крайне редко беседует с журналистами и практически не выходит в свет. Даже возраст Кристины до сих пор остается для представителей СМИ загадкой.

Кристина ДзюбаИзвестно лишь, что возлюбленная футболиста родом из Нижнего Новгорода. Кристина и Артем познакомились на праздничной вечеринке по случаю нового, 2012 года, которая проходила в одном из подмосковных коттеджей. Тогда девушка встречалась с другим молодым человеком, но Дзюба поставил себе цель — отбить Кристину у соперника и успешно ее достиг. При этом Артему пришлось долгое время разрушать стереотипы в голове избранницы о том, что спортсмены не могут похвастаться интеллектом и сообразительностью.

Артем и Кристина Дзюба Вскоре пара перебралась в Москву и запланировала отправиться в загс, однако не успела пожениться из-за рождения в 2013-м первенца Никиты. Влюбленные решили, что сыграют красивую свадьбу по всем традициям, когда сын немного подрастет, но удалось ли им в итоге узаконить отношения, по-прежнему неизвестно.В 2015 году в отношениях Артема и Кристины случился серьезный кризис. Тогда футболист оказался в центре громкого секс-скандала: журналисты застали его за страстными поцелуями в машине с телеведущей Марией Орзул, которая на тот момент также состояла в браке. Узнав об этой интрижке, муж Орзул сразу же подал на развод, а вот Кристина решила дать мужу еще один шанс. Сам Дзюба говорил, что очень раскаивается в случившемся, и признавался, что вынес из этой ситуации важные жизненные уроки.

Артем и Кристина Дзюба с сыномЭто был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать, — делился футболист в интервью изданию «Чемпионат.com».Кристина, как обычно, от каких-либо комментариев прессе воздержалась, но в том же году подержала мужа на одном из матчей, из чего поклонники сделали вывод, что пара все же смогла наладить отношения.

Артем и Кристина Дзюба с детьми

После этого случая тема личной жизни стала для пары еще более запретной, чем раньше. Лишь однажды одна из жен футболистов рассказала, как обстоит их семейная жизнь. В беседе с изданием Teleprogramma девушка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что Кристина сама ведет быт и без посторонней помощи воспитывает двоих сыновей (младший сын Максим родился у пары в 2016 году): Кристина занимается исключительно домом. Она сама готовит, без помощи повара, как это часто принято в богатых домах. Сама ведет хозяйство, сама воспитывает сыновей. У нее в семье нет нянек, помощниц, дворецких. И это ее не напрягает. Старший сын ходит в садик, младший пока только секции посещает, поэтому график у детей разный, и она старается и успевает всех контролировать сама. У семьи есть дом в Подмосковье, но последние годы они живут в апартаментах в Питере, так как глава семейства играет за «Зенит».

Инсайдер утверждает, что у Кристины по-прежнему нет желания общаться в журналистами и каким-то образом светиться в прессе. Знакомая семьи рассказала, что Кристина очень тщательно следит за модными тенденциями, часто посещает дорогие бутики и самостоятельно составляет себе стильные луки для редких выходов в свет и повседневной жизни. Знакомые пары также заявили, что избранница футболиста всегда очень скромно и вежливо ведет себя с обслуживающим персоналом магазинов, ресторанов и салонов красоты, и отметили, что Кристину обошла звездная болезнь.

Кристина Дзюба и Дарья Валитова

Супруги часто любят проводить время наедине. Во время таких свиданий они обычно отправляются не в бар или ресторан, а в театр.Мой тыл. Тот человек, которого я нигде и никогда особо не показываю. Этот человек меня знает и понимает. И я очень ценю. И она знает, что я очень ценю вообще все, что происходит между нами, — тепло отзывался Дзюба о жене в одном из телеинтервью.

Артем и Кристина Дзюба с детьми

Алина Макаренко, 25 лет

Официально крайний защитник клуба ЦСК и бывший игрок сборной России, 33-летний Кирилл Набабкин, находится в статусе холостяка. При этом самые преданные поклонницы футболиста знают, что его сердце уже много лет занято олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Макаренко.

Алина МакаренкоВлюбленные не афишируют свои отношения и практически не публикуют совместные снимки в соцсетях. Долгое время Кириллу и Алине вообще было выгодно представляться журналистам друзьями, чтобы просто не привлекать к себе лишнего внимания.

Алина МакаренкоЛишь относительно недавно пара начала открыто говорить о своих отношениях. Так, в прошлогоднем интервью изданию «Живу Спортом» Макаренко рассказала, почему они с Кириллом предпочитают скрывать любые подробности своей личной жизни от журналистов:Никто не скрывает, но мы решили, что выставлять ничего в интернет не будем. Зачем? Как Бузова с Тарасовым… Мы встречаемся уже пять лет. Я постоянно хожу на футбол, так все знают, кому нужно.

Кирилл Набабкин и Алина Макаренко

Алина Макаренко может похвастаться не меньшими успехами в спорте, чем ее возлюбленный. Девушка родилась в городе Элисте и пошла в секцию гимнастики всего в 4 года — так родители хотели подтянуть слабое здоровье малышки. Желание отдать девочку в гимнастику было именно маминым — она всю жизнь была неравнодушна именно к этому виду спорта и видела свою дочь именно в нем.В 11 лет Алину на одном из турниров заметила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. При этом в свою команду Винер девочку не взяла, а вместо этого отправила ее в подмосковный спортинтернат «Динамо-Дмитров» к тренеру Анне Шумиловой.

По словам Алины, именно Шумилова сделала из нее гимнастку. Как раз под ее руководством Макаренко начала выигрывать свои первые общероссийские и международные турниры, а также стала номером один в юношеской сборной России. В 2010 году Алина стала победительницей летних Юношеских игр в Сингапуре, в следующем году была названа чемпионкой мира, а в 2012-м — чемпионкой Европы.Главным достижением в карьере гимнастки стала золотая медаль на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. После этой крупной победы Макаренко еще ненадолго осталась в профессии, но вскоре на нее одна за другой посыпались травмы, из-за чего в возрасте 18 лет Макаренко приняла решение уйти из большого спорта.

Алина Макаренко и Ирина Винер

После завершения карьеры Алина не осталась сидеть без дела. Девушка создала благотворительный фонд развития спорта в Калмыкии, начала помогать людям с серьезными заболеваниями, а также стала послом проекта «Фитнес-Леди», в рамках которого помогает обычным девушкам прийти в спортивную форму.В свободное от работы время Макаренко посещает футбольные матчи, на которых с трибун болеет за своего возлюбленного. По словам Алины, этой игрой она увлеклась сразу же после начала романа с Набабкиным. На вопрос журналистов, когда же свадьба, Макаренко смущенно и с улыбкой на лице отвечает: «Не знаю, наверное, скоро».

Кристина Кобе, 26 летК радости многочисленных фанаток и Ольги Бузовой, которая одно время не скрывала своей симпатии к 29-летнему игроку испанского клуба «Валенсия» и сборной России Денису Черышеву, он все еще сохраняет статус одного из самых завидных холостяков страны. Однако футболист не скрывает, что уже много лет искренне любит и любим. Избранницей футболиста является испанка Кристина Кобе, роман с которой начался при весьма неожиданных обстоятельствах.

Кристина Кобе

В 2015 году Черышев обратился в юридическую фирму в Мадриде, в которой работала Кристина. Денис был вынужден искать защиты после того, как вышел на поле в составе «Реала» (на тот момент спортсмен играл за эту команду), еще не отбыв дисквалификацию, которую получил в игре за другой клуб. Юристы клуба сочли это серьезным нарушением и грозили Черышеву штрафом в размере 25 миллионов евро. В тот момент приятели футболиста посоветовали ему обратиться в юридическую фирму Кристины. Дело Черышева отказывались брать именитые адвокаты, потому что просто не хотели связываться с «Реалом» и портить себе репутацию. Кобе на тот момент относительно недавно работала в конторе, поэтому дело Черышева попало именно ей в руки.

Кристина Кобе и Денис Черышев

Разбираясь в обстоятельствах дела, Денис и Кристина много времени проводили вместе. В итоге девушке все же удалось выиграть процесс, несмотря на пессимистичные прогнозы многих: «Реал» не только снял с футболиста все обвинения, но и уступил просьбе футболиста продать его в клуб «Вильярреал». Сразу же после завершения судебных разбирательств в испанской прессе появились снимки с романтических свиданий Черышева и Кобе. Многие поклонники отказывались верить, что Денис выбрал себе совсем не медийную девушку, и давали этому роману максимум несколько месяцев.

Однако отношения влюбленных оказались куда серьезнее — пара вместе уже около пяти лет, много путешествует (девушка неоднократно гостила и у возлюбленного в России) и во всем друг друга поддерживает. Кристина старается посещать все важные игры Дениса, а он, в свою очередь, публично благодарит за свои голы ее, Бога и родителей.Кстати, профессиональное будущее Кристины было предрешено с юных лет. Еще будучи тинейджером, девушка боролась за справедливость в различных сферах подростковой жизни, и именно по этой причине решила поступать на юридический факультет. Получив диплом в родной Валенсии, Кобе отправилась на повышение квалификации в Шотландию.

После возвращения в Испанию Кристина обосновалась в городе Бурриане и в течение некоторого времени помогала решать юридические вопросы организаторам музыкального фестиваля Arenal Sound. Следом девушка решила перебраться в Мадрид, где устроилась в ту самую юридическую фирму, которая впоследствии свела их с Денисом.Кстати, проблем в общении у пары не возникает: Черышев много лет прожил в Испании, имеет там гражданство и свободно говорит на родном языке этой страны, а порой, по собственному признанию, даже думает именно на испанском. Все свободное время влюбленные предпочитают проводить вместе, причем чаще всего выбирают для этого малолюдные места. Денис и Кристина любят бывать в музеях, на выставках или на экскурсиях в старинные крепости. Часто компанию им составляет брат Дениса, Данила, и сестра-близняшка Кристины, которую зовут Мария.

О свадьбе влюбленные пока не говорят, но не скрывают, что безумно счастливы вместе. При этом неизвестно, где именно Денис и Кристина видят свое совместное будущее — в Испании, России или вовсе в жизни на две страны. Однако ближайшие два года Черышев точно проведет рядом с любимой — именно столько будет действовать его контракт с испанским клубом «Валенсия».

Ангелина Ващенко, 25 летО личной жизни полузащитника французского клуба «Монако» и сборной России Александра Головина известно не так уж много. Самый дорогой игрок «Монако» по версии Transfermarkt сам никогда не говорил на эту тему с журналистами, но, по слухам, он уже несколько лет встречается с моделью из Новосибирска Ангелиной Ващенко.

Ангелина ВащенкоНеизвестно, при каких именно обстоятельствах познакомилась пара, но Ангелина так сильно влюбилась в спортсмена, что вскоре переехала к нему в Москву. В своем родном городе Ващенко сначала занималась танцами, а потом бросила увлечения ради учебы в СГУПС на факультете управления персоналом. Однокурсницы Ангелины признавались, что она успевала абсолютно все: и учиться на отлично, и ходить по клубам.

Геля была у нас не только старостой, но и самой красивой девчонкой на всем потоке. Конечно, парней вокруг нее вилось… Но кратковременные отношения — это не про Ващенко. А уж когда она с Головиным познакомилась, отшивала всех без разбору, — рассказывали сокурсницы Ващенко в беседе с «Экспресс-газетой».

Александр Головин и Ангелина Ващенко

После переезда в Москву к любимому Ангелина перевелась с один из столичных вузов. Параллельно с учебой успела попробовать себя в модельном бизнесе и даже несколько раз снималась для глянца. В родном городе девушке в свое время вообще прочили успешную карьеру манекенщицы, однако добиться признания на подиуме Ващенко помешал небольшой рост.В 2018 году Александру Головину предложили заключить выгодный контракт с клубом «Монако», рассчитанный на 5 лет. Как раз в тот же момент девушка закончила учебу в университете, поэтому она вместе с возлюбленным уехала жить на побережье Средиземного моря.

В том же году в прессе появились сообщения, что Ангелина и Александр расстались. Эти выводы журналисты и фанаты сделали из того, что спортсмен обновил свой статус в соцсетях на «в активном поиске». К слову, никакого подтверждения этому так и не появилось. В других источниках, напротив, утверждается, что Ващенко и Головин по-прежнему вместе. Поговаривают, что пока футболист вовсю занят на тренировках, его возлюбленная с удовольствием обустраивает выделенную им клубом квартиру в Монако.

Многие знакомые девушки утверждают, что она сильно изменилась после переезда в Москву. Девушка удалилась из всех соцсетей и сократила общение не только с друзьями, но и с родителями. Кроме того, Ангелина якобы не любит, когда кто-то вспоминает, что она родом из Новосибирска. При этом знакомые Ващенко не исключают, что в скором будущем девушка выйдет замуж за прославленного футболиста, потому что научилась всегда добиваться поставленных целей. При этом многие убеждены, что Ангелина вместе с Александром вовсе не из-за его высокого статуса и денег, а потому что по-настоящему и очень сильно его любит.

Валерия Федотова22-летний нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов не рассказывает журналистам о своей личной жизни, но поклонницам еще несколько лет назад все же удалось вычислить, с кем именно встречается футболист. Возлюбленную спортсмена зовут Валерия Федотова, но о ней с трудом можно найти хоть какую-то информацию в сети.

Валерия Федотова

О точном возрасте (Федотова, вероятнее всего, является ровесницей своего звездного бойфренда) и обстоятельствах знакомства с футболистом остается только догадываться. Известно лишь, что Валерия увлекается искусством, учится в Московском художественно-промышленном институте, занимается графическим дизайном и пишет портреты.

Возлюбленная Чалова также по возможности старается поддерживать его с трибун на матчах, сама увлекается спортом, занимается фитнесом и любит путешествовать по миру.

Валерия Федотова и Федор Чалов

Валерия ограничила доступ незнакомым пользователям в своем инстаграме, однако иногда влюбленные переписываются в социальной сети ответов и вопросов ASKfm. Там они подкалывают друг друга и признаются друг другу в любви. Чалов не скрывает, что очень скучает по Лере и ревнует ее, находясь на сборах. Там же Федор рассказал о любимых ласковых прозвищах для возлюбленной — футболист называет свою избранницу исключительно Лера, Лерочка, принцесса или любимая.

Рамина Зобнина, 25 летСо своей женой Раминой 26-летний полузащитник московского «Спартака» и игрок сборной России Роман Зобнин познакомился еще в самом начале своей карьеры. Это произошло в родном городе девушки Тольятти, куда Роман переехал из Иркутска еще в 10-летнем возрасте, чтобы тренироваться в местной Академии футбола.

Девушку Зобнин заметил во время одного из футбольных матчей, куда Рамина пришла вместе с подругами (по всей видимости, Роман нашел время, чтобы оторвать взгляд от мяча во время перерыва). Футболист решил не терять времени зря, нашел через знакомых страницу девушки в соцсетях и сразу же ей написал. После первых сообщений Рамина не восприняла их общение всерьез, однако парень сразу настроился ее покорить.

Рамина ЗобнинаВ тот день, когда завязалось общение, он спросил меня: «Ты сегодня дома?». Конечно, я не подозревала, что Рома задумал. И вот вечером мне доставляют огромную корзину цветов. А внутри я нашла записку: «Самой красивой. От Р. З.». До сих пор храню ее. У нас много приятных воспоминаний, мы достаточно долго вместе, но именно с этого момента все началось, — рассказала жена футболиста в беседе со Sports.ru.

Рамина и Роман Зобнины

Вскоре после этого Роман Зобнин заключил контракт с московским «Динамо» и предложил возлюбленной переехать в столицу вместе с ним — девушка не раздумывая согласилась. Влюбленные поселились в подмосковных Химках: большую часть времени Роман пропадал на играх и тренировках, а Рамина в это время обустраивала быт в их новом доме и училась в Московском университете управления.

Позже в одном из своих постов в инстаграме Рамина признавалась, что первые годы в Москве дались ей очень нелегко. Из-за резкой смены климата девушка часто болела и без конца лежала в больницах. Этот период Зобнина до сих пор вспоминает с дрожью:Я часто вспоминаю себя, какой я была, когда мы только приехали в Москву. Легкая, наивная, веселая… Как я так жила? Просто. Просто не думала ни о чем. Жила в кайф, радовалась простой прогулке по улице. Оглянувшись назад, понимаю, что ситуации, происходившие со мной, помогли мне вырасти, помогли стать серьезнее, помогли… Просто тупо помогли, это самое важное слово. Если вам кажется, что ситуация ужас и хуже просто нет, знайте, она не просто так дана вам. Она значит намного больше, чем вы думаете. Приехав в Москву, я свалилась в больницу: сначала в одну, потом во вторую, потом в третью. Со мной в палатах лежали женщины, и я всех помню. Помню наши разговоры, и они не просто так встретились на моем пути. Это факт. Их слова и мысли иногда проскальзывают в моей голове. В последней больнице лежала со мной бабушка, и она сказала: «Давай в следующий раз ты будешь лежать в больнице только тогда, когда будешь рожать малыша». Сказано — сделано. Я себе вбила это в голову. Я разозлилась на себя в тот момент. Потому что руки опускались, а про детей совсем забыла. Да, это все было давно, но это часть моей жизни, и иногда эту часть хочется кому-то рассказать. Главное — жить и оставаться добрым человеком, с душой.

Со временем жизнь пары в Москве наладилась, а Рамине все же удалось восстановить пошатнувшееся здоровье. В 2016 году пара официально стала мужем и женой, а всего через несколько месяцев после этого на свет появился их первенец — сын Роберт. В беседе с журналистами жена спортсмена признавалась, что после рождения ребенка их жизнь с Романом кардинально изменилась: теперь она стала вертеться не только вокруг футбола, но и вокруг малыша.Как только наш папа приходит с тренировок, Роберт начинает вить из него веревки. Рома уставший, но из последних сил играется, никогда ему не откажет. За это я и люблю Рому — он замечательный муж и отец, — рассказывала Рамина в беде со Sports.ru.

Рамина и Роман Зобнины с детьми

Жена футболиста отмечает, что Роберт растет таким же спортивным и активным, как его отец, и не исключает, что в будущем он пойдет по его стопам.Еще больше жизнь пары изменило появление на свет дочери Регины — малышка родилась осенью прошлого года. Теперь все время Рамины занимает воспитание и забота о малышке, в этом ей помогает сын Роберт и, конечно же, любимый муж. Всей дружной компанией они провели самоизоляцию в своем подмосковном доме, откуда публиковали трогательные семейные снимки.

Супруга футболиста по-прежнему остается в тени своего мужа и крайне редко посещает светские тусовки, однако недавно завела аккаунт в TikTok, где только пробует публиковать свои первые танцевальные видео, — подписчики хвалят Рамину и говорят, что у нее отличный потенциал.

В одной из бесед с журналистами Зобнина раскрыла секрет их семейного счастья. Как оказалось, девушке просто пришлось понять и принять, что футбол для мужа всегда будет на первом месте.

Первое время ревновала его к игре. Я видела, что все время он думал о футболе, а мне тоже хотелось внимания. На этой почве и случались ссоры. Сейчас я поняла, насколько он болен футболом. В хорошем смысле слова. Если человек любит свое дело и выкладывается на 100%, то все получится. А рядом должна быть семья — это опора и поддержка в трудные моменты. Мне это осознание пришло не сразу, очень жаль. Но это жизнь, и все мы чему-то учимся. Я рада, что через все трудности мы прошли вместе, — поделилась Рамина формулой идеальных отношений с мужем-футболистом.

Дарья МельниковаВ 2019 году 24-летний полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук представил публике свою новую девушку. Избранницей футболиста оказалась модель Дарья Мельникова. С ней Антон встретился на отдыхе, причем их знакомство получилось довольно забавным.

Дарья МельниковаМиранчук заметил, что Даша читает книгу из серии «Куриный бульон для души», и решил оригинальным образом поухаживать за ней. Он заказал в ресторане наваристый куриный суп, который ей неожиданно преподнес официант. Девушка была удивлена необычным «комплиментом» и сперва отказалась от порции — как раз в этот момент к ней за столик подошел Антон и с улыбкой объяснил ситуацию. С этого-то и начался роман футболиста и модели.

Дарья Мельникова и Антон МиранчукО бурном прошлом Дарьи, точный возраст которой не найти на просторах сети, в прессе слагаются целые легенды. Известно, что девушка родилась в Белоруссии в простой семье, а в Москву переехала с подачи модельного агента. Поговаривали, что вскоре Мельникова познакомилась с богатым покровителем и сразу же переехала к нему, однако эти отношения продлились совсем недолго. Позже Дарья якобы неоднократно встречалась с разными состоятельными мужчинами.

В прессе также ходили слухи, что с 2016 по 2017 год Дарья работала моделью в Дубае: о девушке ходила слава представительницы эскорт-услуг, однако доказательств этого нет. Одно можно сказать точно: в тот период Мельникова действительно часто публиковала в своем инстаграме фото с белоснежных пляжей ОАЭ.

Одно время были слухи, что Антон и Даша расстались из-за того, что футболист узнал эти факты из биографии возлюбленной, однако вряд ли они имеют что-то общее с правдой. Доказательством тому являются совместные фото футболиста с избранницей и публичные признания в любви в соцсетях. Миранчук даже уже успел познакомить Дашу со своей мамой — вместе они неоднократно поддерживали Антона и его брата-близнеца Алексея во время важных матчей.

Соня Алендер, 23 годаЕсли брат-близнец 24-летнего полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука предпочитает блондинок, то ему самому больше по вкусу брюнетки. Уже несколько лет футболист встречается с девушкой по имени Соня Алендер. Познакомились молодые люди благодаря соцсетям — сам Леша как-то рассказывал в интервью, что предпочитает искать девушек именно в сети, потому что в реальной жизни он довольно скромный и застенчивый.

Соня АлендерО девушке мало что известно в сети, поговаривают лишь, что до встречи с Миранчуком она была оперной певицей. При этом о Соне ходит большое количество не самых лестных слухов. Например, хейтеры утверждают, что Алендер неоднократно бросала своих ухажеров, потому что они не могли обеспечить ей красивую жизнь. Недоброжелатели также утверждают, что в 2015 году Соня вышла замуж, но была неверна в этом браке и вскоре разошлась с мужем. По слухам, девушка тщательно скрывает свое прошлое от Алексея, а также постоянно ревнует его к поклонницам и контролирует его соцсети.

Как бы там ни было, сами влюбленные о своих отношениях в прессе не распространяются, а в соцсетях демонстрируют абсолютную идиллию: публично признаются друг другу в чувствах и говорят, что сильно скучают в разлуке. Судя по фото инстаграме Сони, она часто посещает футбольные игры, на которых с гордостью болеет за любимого, и тесно дружит с женами и подругами других футболистов. Во время перерыва в играх пара старается вместе уезжать на курорт куда-нибудь к морю, откуда публикует романтичные кадры.

Вероника Ерохина, 31 год30-летний полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин познакомился со своей будущей женой Вероникой еще в подростковом возрасте — тогда им обоим было по 16 лет. Ребята встретились на дружеской вечеринке в Барнауле — родном городе девушки, куда Саша приехал погостить из Москвы, где на тот момент учился.Так получилось, что у нас были общие друзья и знакомые, и мы познакомились на дне рождения одной из них. Никакой любви с первого взгляда не было, но Саше я, видимо, понравилась, потому что он потом узнал мой номер телефона. Так у нас началась дружеская переписка, которая продлилась года два. Лет в 18 мы начали встречаться, — вспоминала Вероника в интервью изданию «Фонтанка».

Вероника ЕрохинаМолодые люди долгое время не спешили съезжаться, потому что у каждого была своя жизнь: Саша играл в молодежной сборной московского «Локомотива», а Вероника профессионально занималась бальными танцами и даже получила звание кандидата в мастера спорта в этой области. Параллельно девушка также училась в одном из вузов Барнаула по специальности «менеджер-маркетолог».

Вероника и Александр Ерохины

Однако именно отношения на расстоянии послужили для Александра и Вероники хорошей проверкой: они поняли, что хотят быть вместе всю оставшуюся жизнь. В 2011 году, сразу после того, как Вероника получила диплом, влюбленные поженились и уехали жить на юг России — на тот момент Александр заключил контракт с клубом «Краснодар». Предложение руки и сердца футболист сделал по всем законам романтических мелодрам — на Эйфелевой башне в Париже.

С этого момента Вероника с головой погрузилась в семейную жизнь. Пока муж пропадал на тренировках, она создавала уют в их общем доме и всегда встречала любимого вкусным ужином. При этом жена самого сексуального игрока российской сборной по версии Наталии Орейро (так актриса и певица назвала Ерохина в одном из своих интервью) продолжала мечтать о самореализации, но понимала, что пока не может себе это позволить. Дело в том, что в тот момент карьера футболиста активно шла в гору, и паре постоянно приходилось переезжать из города в город.Саша рос как футболист, и все время приходилось переезжать, устроиться куда-то на постоянную работу я не могла, хотя очень хотелось. В определенный момент это даже стало меня угнетать. Потом я что-то перестроила у себя в голове, поняла, что у Саши сейчас очень важный этап в карьере. Решила пока самореализовываться больше в устройстве домашнего уюта. При этом ходила на курсы по бухгалтерии, — рассказывала Вероника в беседе с «Фонтанкой».

Вероника Ерохина с сыномТак продолжалось в течение многих лет, а в 2017 году у пары родился сын Федя, после чего забот у Вероники только прибавилось. При этом Ерохина утверждает, что успевала хлопотать по дому и заботиться о малыше без какой-либо посторонней помощи.Через несколько лет, когда малыш немного подрос, Вероника наконец смогла сосредоточиться на карьере и начать реализовывать свои планы и мечты — муж активно поддерживал любимую во всех начинаниях. Ерохина начала с открытия салона красоты «Сибирские пташки» в родном Барнауле, идея об открытии которого пришла ей еще во время беременности.

К удивлению самой бизнесвумен, проект, несмотря на бешеную конкуренцию на рынке, оказался очень успешным. После такого удачного старта Вероника задумалась и об открытии студии красоты в Санкт-Петербурге и сейчас занимается реализацией этой идеи. При этом жена футболиста уже открыла два ресторана в Северной столице и явно не собирается останавливаться на достигнутом.Вложений у нас нет. Есть инвестиции. Вообще, мы стараемся тратить не Сашину зарплату, а то, что уже приходит к нам сверху из ранее вложенных денег. Остальное мы снова инвестируем: что-то в недвижимость, что-то в ценные бумаги, что-то в бизнес, что-то просто откладываем. Целая бизнес-стратегия, — рассказывала Вероника о распределении финансов в их с Александром семье.

Несмотря на активную предпринимательскую деятельность, Вероника старается распределять свое время так, чтобы его вдоволь оставалось для любимого мужа и сына. Жена футболиста старается не пропускать его игры и активно болеет за него на трибунах. После ЧМ-2018, который прошел в России, девушку заметили многие западные таблоиды. Британское издание Daily Mail даже включило Веронику в свой топ-10 самых красивых девушек футболистов, болеющих на стадионе за своих возлюбленных, — в списке Ерохина оказалась вместе с возлюбленной Криштиану Роналду, Джорджиной Родригес, и девушкой хавбека исландской сборной Гильфи Сигурдссона, «Мисс Исландия — 2008» Александрой Иварсдоттир.

Диана Щенникова, 28 лет Роман 29-летнего защитника московского ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова и его будущей жены Дианы начался еще со школьной скамьи. Пара познакомилась в общей компании и через некоторое время начала встречаться. Футболом до этого Диана не интересовалась, но все их общие друзья болели за ЦСКА и старались не пропускать матчи любимой команды, из-за чего и девушка со временем втянулась в игру.

Диана ЩенниковаНесмотря на то что встречаться Георгий и Диана начали в достаточно юном возрасте, идти под венец они не спешили. Георгий достигал новых высот в футболе, а Диана в это время училась на экономическом факультете МГУ и на профессиональном уровне занималась теннисом, однако решила все же не связывать свою жизнь с этим видом спорта. Впоследствии девушку по-настоящему увлек дизайн. Практиковалась она на их с Георгием квартире, ремонт в которой сделала практически сама.Связать себя узами брака футболист и его возлюбленная решили только в 2013 году, сразу после того как Щенников выиграл чемпионат России в составе ЦСКА. Предложение Диане бойфренд сделал очень романтично — это произошло в Дубае прямо во время вертолетной экскурсии. На пышной свадьбе гуляли все коллеги Георгия по клубу, которые приготовили молодоженам сюрприз, — сняли видеооткрытку с Аланом Дзагоевым, братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем в главных ролях.

Георгий и Диана Щенниковы

Уже через год после свадьбы у Георгия и Дианы родился первенец — сын Даниил. Мальчик с детства проявляет интерес к спорту, но пока его больше привлекает не футбол, а хоккей. И пока Георгий занят своей карьерой, Диана развивает талант сына и водит его в спортивную секцию и на другие занятия. В 2019-м у пары родилась дочь Ульяна, и забот у Дианы стало еще больше. Свое время Щенникова всецело посвящает в семье и игнорирует светские мероприятия и тусовки. Исключение она делает только для игр мужа, на которые часто берет с собой сына. На трибунах Диана болеет вместе с другими женами футболистов: особенно теплые отношения у Дианы сложились с Ольгой Березуцкой, Натальей Игнашевич и Евгенией Васиной.

Интервью Щенникова практически не дает, ограничиваясь лишь редкими комментариями журналистам во время игр. Зато Диана ведет инстаграм, в котором делится снимками из семейного архива и признается мужу и детям в любви.

Георгий и Диана Щенниковы с дочерью

