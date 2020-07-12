Ко Дню бортпроводника: 13 звезд, у которых был секс в самолете

Кара Делевинь и Ким Кардашьян

Пока для граждан России действует запрет на международное сообщение (сколько можно?!), наша гражданская авиация терпит миллиардные убытки из-за пандемии. А нам, простым смертным, о путешествиях этим летом остается только мечтать (частные джеты уже забронированы Беллой Хадид и Хейли Бибер) или вспоминать былые приключения! Сегодня отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Мы решили нестандартно подойти к вопросу и в честь этого праздника вспоминаем звезд, которые рассказывали о своем сексе на борту воздушного судна. В списке любителей секса на высоте — Крисси Тейген и Джон Ледженд, Крис Дженнер, Миранда Керр, Джанет Джексон, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и многие другие.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Звездная пара признавалась, что секс в самолете у них был, когда они летели в Таиланд, чтобы навестить родителей модели. На борту они провели целых 17 часов, терпеть не было сил, поэтому, выпив пару бокалов шампанского, супруги решили предаться страсти прямо в небе.

Мы летели первым классом, не на частном самолете. Мы были под одеялом. За это мы должны получить медаль,

— рассказала Крисси в интервью Cosmopolitan в 2014 году.

Миранда Керр

Бывшая жена Орландо Блума Миранда Керр признается, что секс играет в ее жизни довольно важную роль. Звезда хранила девственность до свадьбы.

На вопрос журналиста GQ, занималась ли модель когда-нибудь сексом в воздухе, Миранда Керр сказала:

В некотором роде. Скажем так, у меня был оргазм в воздухе. Сама с собой и со своим мужчиной.

Кто этот счастливчик, остается только догадываться.

Крис Дженнер

Мама Ким Кардашьян откровенна в интимных вопросах. Недавно знаменитость разоткровенничалась в эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» и призналась, что никогда не отказывает в близости своему 39-летнему возлюбленному Кори Гэмблу. А в 2013 году Крис рассказала, как они с тогдашним мужем Брюсом Дженнером занимались сексом в самолете, а стюардесса объявила об этом всему салону.

Мы были такими хитрыми, как агенты 007. Сначала я пошла в туалет, затем мой партнер. Дверь закрывается. Мы с Кейтлин (новое имя Брюса Дженнера после трансгендерного перехода. — Прим. ред.) уединились в туалете и стали заниматься сексом. Потом мы вернулись на свои места, самолет стал снижаться. Мы подумали: «Это было действительно весело». А потом в один момент стюардесса прокричала на весь салон: «Поздравляем мистера и миссис Дженнер со вступлением в клуб Mile High (тех, кто занимался сексом на борту самолета) и хотим подарить вам бутылку шампанского!». Не представляете, как мне было стыдно. Мать шестерых детей — и так себя ведет,

— вспоминала Дженнер.

Лиам Нисон

Актер признавался, что всегда соблюдает все меры безопасности на борту воздушного судна и никогда не курил в самолете (даже в то время, когда это не запрещалось). А вот устоять перед соблазном заняться любовью в воздухе не смог.

Я вошел в «Клуб десятитысячников» много лет назад. Помню даже, что это произошло на рейсе авиакомпании «Люфтганза». Но с кем — не скажу,

— заявил однажды Лиам Нисон.

Кара Делевинь

У звезды тоже был такой опыт, только не совсем удачный.

Я много занималась сексом в самолетах. Но меня всегда ловили. Вообще, меня очень трудно не поймать. Я даже не уединилась в туалете, а занималась любовью в кресле, там был какой-то парень, который смотрел на все это. В конце концов мы пожаловались на него стюардессе: «Этот парень за нами наблюдает. Не могли бы вы попросить его перестать?» — рассказала она журналу Love.

Ким Кардашьян

Во время традиционной конференции с поклонниками на своем сайте жена Канье Уэста поделилась подробностями личной жизни. Когда Ким спросили, занималась ли она сексом на борту самолета, звезда не стала уходить от ответа на провокационный вопрос.

Да! Но это был частный самолет, потому что я не люблю пассажирские лайнеры. И всегда лучше выбирать международный рейс. Тогда это был ночной перелет международным рейсом, так что вокруг нас никого не было,

— призналась она.

Джанет Джексон

Разговаривая с Тайрой Бэнкс во время ее ток-шоу, Джанет Джексон рассказала о своем сексуальном опыте в самолете.

Когда ее спросили, где самое сумасшедшее место, где она занималась любовью, сестра Майкла Джексона ответила так:В самолете… На коммерческом рейсе. Это случилось не в туалете. Все намного хуже. Это произошло прямо в моем кресле.Дальнейшие подробности певица предпочла не раскрывать.

Джон Траволта

У актера есть личный Boeing 707, а на территории его дома построен аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами для его частных самолетов. Когда надо куда-то добраться, он просто садится за штурвал и летит (причем управляет им сам, Джон — лицензированный пилот с почти сорокалетним стажем!). Неудивительно, что он вместе с женой Келли Престон как-то предался утехам в своем собственном самолете.

Мы с женой примкнули к «Клубу десятитысячников», когда я еще летал на самолете Learjet. Я попросил кого-то сесть за штурвал, а мы с ней заперлись в салоне,

— вспоминал он.

Гвинет Пэлтроу

В январе 2015 года Гвинет Пэлтроу, Джонни Депп и Пол Беттани, снявшиеся вместе в фильме «Мордекай», были приглашены в шоу Эллен Дедженерес. В ходе беседы телеведущая предложила звездам поиграть в популярную игру «Я никогда не…». В эфире все трое, смутившись, вынуждены были признаться, что действительно занимались сексом в самолете. А вот подробностями своего интимного опыта они решили не делиться.

Зои Салдана

Зои Салдана на утреннем радиошоу рассказывала о своих свиданиях и необычных местах для занятий любовью. Актриса призналась, что не ограничивалась спальней, а занималась сексом в самолете. А еще она обожает предаваться страсти в поезде и в автомобиле.

Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон, владелец британской группы Virgin, в которую входит и несколько авиакомпаний, занимался сексом в самолете неоднократно.

Я сидел в экономклассе рядом с этой очень привлекательной женщиной, когда мы летели в Лос-Анджелес. Мы поболтали, и общение зашло немного дальше. И, честно говоря, это же мечта каждого мужчины. Мне было тогда 19 лет. Помню, как выходил из самолета, и она повернулась ко мне и сказала: «Послушайте, это немного смутит вас, но я встречаюсь с моим мужем по прибытии, не могли бы вы не подавать виду?». Но это был незабываемый полет. Проблема с самолетами обычно в том, что кабинки туалетов очень маленькие, а люди начинают стучать в дверь. Что я помню, так это четыре отпечатка ладоней на зеркале, когда мы закончили. Я тогда подумал, что лучше бы стереть их,

— сказал миллиардер в интервью GQ.

Рэйф Файнс

Однажды Рэйф Файнс занимался сексом с сотрудницей авиакомпании Лизой Робертсон в самолете (что привело к тому, что стюардессу уволили). Это случилось в 2007 году во время перелета из Австралии в Индию. Дело было, естественно, в бизнес-классе. Сама девушка, судя по всему, о содеянном ни капли не пожалела.

Я знаю, что некоторые люди подумают, что это отвратительно. И я не горжусь тем, что я сделала, — это было неуместное поведение. Но Рэйф великолепен, и химия между нами была удивительной. Какая женщина не хотела бы заняться с ним любовью?

— сказала Лиза Робертсон в интервью.

По материалам: www.spletnik.ru