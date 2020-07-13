Анджелина Джоли на шопинге с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

После ослабления карантина 45-летняя Анджелина Джоли стала появляться на публике гораздо чаще, чем в разгар пандемии коронавируса. На такие прогулки актриса обычно берет кого-то из своих шестерых детей. Например, на выходных папарацци засняли звезду в компании 12-летнего сына Нокса.

Накануне дня рождения мальчика и его сестры-близняшки Вивьен, который был вчера, Джоли и Нокс решили пройтись по магазинам в Лос-Анджелесе. Энджи и Нокс ненадолго заглянули в сувенирную лавку, где продаются книги, игрушки и подарки, и вышли оттуда с двумя большими бумажными пакетами, в которых, судя по всему, было что-то недостающее к празднику.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Для прогулки по городу Джоли выбрала длинное шелковое платье насыщенного темно-синего цвета, завершив свой образ бежевыми шлепанцами Valentino и коричневой кожаной сумкой на плече. Во время шопинга Анджелина вместе с сыном соблюдали меры безопасности и перемещались по улице в защитных масках.

Анджелина Джоли

День рождения младших детей Анджелина Джоли и 56-летний Брэд Питт, вероятнее всего, отметили все вместе. Еще несколько недель назад актер был замечен возле дома своей экс-супруги, где она живет вместе с детьми. До этого Брэд также регулярно виделся с детьми, но исключительно на территории своего дома, который находится неподалеку от особняка Энджи. Поэтому многие поклонники восприняли появление Питта на пороге дома бывшей жены как их окончательное примирение. Инсайдеры подтверждают, что в последнее время отношения Джоли и Питта после долгих лет судебных тяжб действительно улучшились.

Им была нужна помощь в решении вопросов, связанных с опекой. Дети стали старше, поэтому вопрос расставания родителей сейчас не так остро стоит. Им потребовалось много часов семейной терапии, чтобы прийти к тому, что есть у них сейчас, — недавно рассказал прессе источник из окружения актеров. Нокс Джоли-Питт

По материалам: www.spletnik.ru