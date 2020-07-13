Иван Ургант поделился редкими фотографиями жены и дочерей

Иван Ургант/его дочь Нина

Неделю назад телепрограмма «Вечерний Ургант» ушла на каникулы до начала следующего телесезона. Так что у ее ведущего, 42-летнего Ивана Урганта, появилось больше времени для общения с семьей. На днях он вместе с женой Натальей Кикнадзе и детьми посетил одно из новых арт-мест в Москве, рассказав об этом у себя в инстаграме.

Стоит отметить, что Ургант редко откровенничает в соцсети на личные темы и не рассказывает прессе о семье, а тут поделился сразу несколькими свежими кадрами.Худшая реклама генетического теста,— иронично подписал Иван снимок своей 12-летней дочери Нины.

Иван Ургант

… его дочь Нина

Фолловеры телезвезды отметили в комментариях, что девочка выросла и стала еще больше внешне напоминать своего отца. По мнению многих поклонников Урганта, его младшая дочь Валерия, которой в сентябре исполнится пять лет, тоже похожа на него, а еще на его бабушку Нину Ургант.

Наталья Кикнадзе с дочерью Валерией

На снимках семьи не хватало лишь старшей сестры девочек — 19-летней Эрики, дочери Натальи от предыдущего брака. Падчерица Ивана учится в школе дизайна Parsons в Нью-Йорке, где изучает современное искусство и фотографию.

По материалам: www.spletnik.ru