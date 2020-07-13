Максим Виторган трогательно поздравил Нино Нинидзе с днем рождения: «Ты обречена нравиться»

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Сегодня Нино Нинидзе исполнилось 29 лет. Одним из первых ее поспешил поздравить возлюбленный, 47-летний Максим Виторган. Он опубликовал ее фотографию в микроблоге, написав нежные слова на русском и грузинском языках.

Прекрасная N — как будто придумано специально для тебя. Н — нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя — наслаждение. Касаться — награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал актер.

Также он добавил фразу на грузинском языке, которая переводится как «С днем рождения, малышка». Нино Нинидзе в комментариях коротко написала: «Любимый».

Судя по всему, слухи о разладе в паре оказались лишь слухами. Месяц назад актриса опубликовала объявление о поиске новой квартиры, в которой будет жить с сыном Александром от экс-супруга Кирилла Плетнева. Из этого поклонники сделали вывод, что они с Виторганом решили разъехаться, но это оказалось не так.

О романе актеров стало известно прошлым летом. Сначала пара предпочитала скрывать свои отношения, а спустя некоторое время стала вместе появляться на светских мероприятиях. Уже через несколько месяцев после начала романа они познакомились с детьми друг друга (сыном Максима Платоном от Ксении Собчак, Даниилом и дочерью Полиной от первой супруги). Актер даже пригласил Нинидзе вместе с семьей в путешествие за границу.

По материалам: www.spletnik.ru