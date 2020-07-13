В сеть попало письмо Бритни Спирс об опеке, в котором она говорит, что ее «обманули и подставили»

Джеймс и Бритни Спирс

Во уже 12 лет 38-летняя Бритни Спирс не может самостоятельно принимать решения, касающиеся ее личной и профессиональной жизни, так как по закону ее контролирует опекун — отец Джеймс Парнелл Спирс (в прошлом году он передал часть полномочий давней помощнице певицы Джоди Монтгомери). Фанаты поп-звезды основали движение «Свободу Бритни» (FreeBritney), выступающее за ее независимость. А недавно у них появился еще один аргумент в борьбе: фотограф Эндрю Галлери, называющий себя другом певицы, поделился в TikTok письмом, которое Бритни якобы написала от третьего лица и передала ему.Мы вместе ездили в турне, проводили рядом друг с другом каждый день. И однажды она дала мне письмо, которое хотела, чтобы я прочитал вам, ребята, — обратился Галлери к поклонникам Спирс.

Бритни Спирс с отцом Джеймсом

В том длинном послании фанатам якобы Бритни утверждает, что ее обманули и подставили, чтобы ее отец стал опекуном, распоряжающимся всеми ее деньгами. В 2008 году суд назначил Джеймса опекуном дочери. Это случилось в трудный для нее период: после развода с Кевином Федерлайном у певицы одна за другой начали возникать проблемы с законом, в том числе из-за наркотиков, эмоциональные срывы.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс

В письме, обнародованном Эндрю Галлери, говорится, что Бритни манипулировали и заставили развестись с Кевином Федерлайном и отказаться от опеки над двумя сыновьями. Что касается Кевина, который сказал, что Бритни развелась с ним, то ее адвокаты заставили ее сделать это, потому что она ездила к нему в Нью-Йорк, а он не хотел видеть ее и детей. Адвокаты сказали, что если она не разведется с ним, то он сделает это сам,— сказал Эндрю Галлери.

Бритни Спирс с сыновьями

В 2009 году Бритни госпитализировали после потери опеки над сыновьями.Никто не знает правды. Ее обманули и подставили. У нее забрали детей, и она действительно потеряла контроль над собой, что в подобных обстоятельствах могло случиться с любой матерью,— говорится в письме.

Автор послания также утверждает, что сейчас у певицы «нет никаких прав», а опека над ней будет довлеть до тех пор, пока некоторые люди будут извлекать выгоду из этой ситуации.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

По материалам: www.spletnik.ru