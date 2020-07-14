Андрей Губин выступил на публике после многолетнего молчания: видео

Андрей Губин и Илья Бардо

Весь минувший понедельник в сети обсуждали новость о возвращении 46-летнего певца Андрея Губина на сцену: поп-кумир 1990-х и нулевых выступил в одном из московских караоке-баров. Кадрами его выступления поделился в инстаграме участник шоу «Голос» Илья Бардо, рассказавший, что познакомился с Андреем.

Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое как ни крути! Главное — всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— поделился Бардо впечатлением.

Андрей Губин и Илья Бардо

В тот вечер Губин исполнил в том числе песню Леонида Агутина «На сиреневой луне» и «Москву» рок-группы Монгол Шуудан. Видеозаписи стали вирусными в сети, а представители СМИ предположили, что Андрей Губин готовится к более масштабному возвращению на сцену.

Последнее большое выступление Губина состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце. Автор и исполнитель хитов «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и других закончил сольную карьеру певца, как сообщала пресса, из-за проблем со здоровьем: у артиста появились частые лицевые боли, вследствие левосторонней прозопалгии лица (болезнь нервной системы).

С середины 2000-х певец ведет закрытый образ жизни, пишет песни для других исполнителей. А в конце прошлого года в СМИ появились сообщения, что Губин приступил к работе над новым музыкальным материалом для себя.

Видео из инстаграма Ильи Бардо

Андрей Губин

По материалам: www.spletnik.ru