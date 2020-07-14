Кейт Миддлтон продемонстрировала новый цвет волос на утреннем шоу BBC

Кейт Миддлтон

Мероприятия постепенно из зума переходят в привычный формат. Так, вчера 38-летняя Кейт Миддлтон приняла участие в запуске образовательной инициативы BBC под названием Tiny Happy People. Цель проекта — предоставлять бесплатные цифровые ресурсы для родителей и детей, которые помогут детям в возрасте до пяти лет развить языковые и коммуникативные навыки. Герцогиня Кембриджская работала над запуском в течение нескольких месяцев.

Кейт встретилась с семьями людей, которые и придумали Tiny Happy People. Именно съемки этой встречи и вошли в эфир утреннего шоу BBC. Для выхода Кейт выбрала платье в горох Emilia Wickstead и светлые эспадрильи на танкетке Castañer. Поклонники супруги принца Уильяма заметили еще одну деталь — новый цвет волос Кейт.

Семьи и люди, ухаживающие за детьми, заботятся о следующем поколении счастливых, здоровых взрослых людей, но иногда бывает трудно понять, куда обратиться за помощью. Tiny Happy People — это бесценный ресурс, который предоставляет родителям и опекунам поддержку и советы, а также простые инструменты, которые помогут детям развить языковые навыки, необходимые для наилучшего начала жизни. Я рада быть частью этого проекта и надеюсь, что семьи по всей Великобритании получат удовольствие от изучения материалов,

— сказала Миддлтон.

Королевская семья продолжит сотрудничество с BBC в рамках программы Tiny Happy People, которая представляет собой пятилетнюю инициативу, включающую короткие фильмы, статьи и викторины.

По материалам: www.spletnik.ru